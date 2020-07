Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Samsung Galaxy Z Flip, le téléphone qui offre cette action de pliage à clapet, a été mis à jour et tout est question de vitesse: non seulement ce téléphone est compatible 5G, mais il est également amélioré avec le Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Sil y a eu des critiques de la part des spécialistes des spécifications du premier modèle , cest quil était assis sur du vieux matériel - le Snapdragon 855 Plus. Bien que ce soit toujours une qualité phare, le passage à la toute dernière version du portefeuille de performances de Qualcomm plaira à beaucoup, surtout si la puissance est ce dont vous rêvez.

Cette dernière version du matériel Snapdragon élève ce téléphone au-dessus des précédentes versions 2020 de Samsung - comme les modèles Galaxy S20 - tandis que linclusion de la 5G signifiera un éclaircissement rapide des données lorsque vous êtes en déplacement, ce qui est là où ce téléphone est conçu.

Sinon, cest à peu près le même téléphone quavant - il offre le même écran et les mêmes appareils photo et la même action de pliage - bien que Samsung dise quil existe un nouveau mode Flex pour prendre en charge lécran pliable.

Cela vous permettra dutiliser les moitiés supérieure et inférieure de lécran indépendamment en fonction de ce que vous faites. Il y avait un support limité pour cette approche dans le modèle dorigine, mais il semble quelle saméliore beaucoup.

Il y a aussi une nouvelle couleur - il sagit du premier modèle Mystic Bronze à être lancé, une couleur que nous attendons également sur les modèles Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Fold 2 . Il sera également disponible en Mystic Grey - tandis que la version LTE continuera avec ses couleurs dorigine.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 5G sera disponible à partir du 7 août 2020 , ce qui vous donnera le temps de regarder Galaxy Unpacked le 5 août et de voir ce que Samsung a dautre dans ses manches.