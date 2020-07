Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les fuites ne manquent pas avant le lancement des modèles Samsung Galaxy Note 20 - et grâce à une énorme nouvelle décharge dimages et dinformations, nous avons maintenant une image complète de ce que le Note 20 Ultra offrira.

Grâce à winfuture.de, nous avons des images claires de tous les côtés du nouveau téléphone dans quelques couleurs différentes - la couleur cuivre que Samsung utilise pour sa publicité ainsi que la couleur noire qui est un peu plus courante.

Nous avons déjà vu une grande partie de la conception, nous ne nous attarderons donc pas trop sur les descriptions, mais comme nous pouvons le voir, la Note 20 Ultra obtient ces coins carrés avec des extrémités plates, bien que cet énorme réseau de caméras ait perdu certains objectifs par rapport à le S20 Ultra.

1/7 winfuture.de

Samsung a été critiqué pour avoir un peu dépassé le sommet avec le S20 Ultra et nous avons ici un système à trois caméras composé du nouveau capteur principal de 108 mégapixels, dun zoom périscope 5x qui offrira un zoom numérique 50x et un 12- capteur ultra-large mégapixel.

Le S Pen est en cours daméliorations, réduisant ces temps de réponse à 9 ms afin de rendre lécriture aussi naturelle que possible, tandis que lécran offrira 120 Hz en pleine résolution sur cet écran de 6,9 pouces, sadaptant pour offrir le taux de rafraîchissement approprié. pour le contenu que vous consultez. On dit également que cest lappareil qui fera ses débuts avec Corning Gorilla Glass 7.

1/7 winfuture.de

La batterie serait de 4500 mAh, tandis que la version européenne proposera Exynos 990; il sagit probablement dune division entre le matériel Exynos et Qualcomm dans dautres régions comme les États-Unis. Encore une fois, nous nous attendons à ce que cela provoque une certaine consternation chez les fans.

Nous nous attendons à ce que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra soit officiellement annoncé le 5 août à Samsung Galaxy Unpacked , où nous en apprendrons plus sur la façon dont Samsung vise à sintégrer plus étroitement avec Microsoft, avec la synchronisation OneNote et le support xCloud.