Samsung Galaxy S20 Ultra obtient le traitement complet des fuites de conception à 360 degrés

Nous avons récemment eu droit à un aperçu complet du prochain Samsung Galaxy Note 20 - mais nous avons maintenant vu la version plus grande, la Note 20 Ultra pleinement révélée également.

Ces nouveaux rendus proviennent de la même source que la fuite précédente, le toujours fiable Evan Blass. Posté sur Patreon , où vous pouvez voir le téléphone dans toute sa splendeur, la nouvelle révélation à 360 degrés montre la Note 20 Ultra avec une grande clarté afin que nous puissions avoir une bonne idée de sa conception globale.

Le design du Note 20 Ultra semble assez éloigné de celui du Note 20. Les coins sont carrés et les extrémités aplaties, alors quil y a une courbe vers le bord de lécran que vous nobtenez pas sur le Note 20 normal.

Cela va distinguer ces téléphones dune manière qui ne sest pas produite avec les modèles Note 10. Il semble - sur la base de ces rendus - comme si le Note 20 Ultra attirera plus les clients potentiels et sera lappareil le plus premium.

Mais il y a un autre détail intéressant dans les caméras. Nous avons repéré ce détail sur les fuites précédentes de lUltra, mais cette fuite le montre avec une clarté croissante et cest lobjectif périscope, assis au bas de cette matrice de caméras - il est évidemment différent de lobjectif régulier qui se trouve sur le plus petit Note 20 modèle.

Cela correspond à toutes les spécifications divulguées que nous avons vues jusquà présent, ce qui suggère que le Note 20 Ultra offrira probablement un zoom 50X, évitant le zoom 100X plutôt idiot du S20 Ultra.

Nous nous attendons à voir ces téléphones lancés chez Samsung Unpacked le 5 août, aux côtés du Galaxy Z Fold 2 .