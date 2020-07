Samsung annonce quil y aura cinq nouveaux appareils lors de son lancement Unpacked le 5 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung dit que cinq appareils seront dévoilés lors de son prochain lancement Unpacked . Lévénement, le 5 août, est principalement le lancement du Galaxy Note 20, mais il est bon de savoir quau moins certains des autres appareils selon les rumeurs y seront lancés.

En effet, Samsung na pas réussi à garder les choses secrètes que nous en savons beaucoup sur les appareils à venir. Il y aura un Galaxy Note 20 Plus et Note 20 Ultra , une Galaxy Watch de nouvelle génération , le Galaxy Z Fold 2 pliable de deuxième génération et enfin une paire de vrais écouteurs sans fil appelés Galaxy Buds Live, bien que nous les ayons vus référencés comme «Beans», cest donc un surnom alternatif possible.

Samsung a fait cette annonce dans un message du responsable du mobile TM Roh dans un mouvement clairement conçu pour faire la une des journaux de OnePlus Nord de demain.

«Au Galaxy Unpacked de cet été, nous présenterons cinq nouveaux dispositifs dalimentation», dit-il dans le post. "Ces appareils concrétisent notre vision dêtre linnovateur de nouvelles expériences mobiles qui se déroulent de manière transparente et continue partout où nous allons."

"Vous serez en mesure de vivre pleinement votre vie avec ces appareils dans votre main (et dans vos oreilles et sur votre poignet.)"

Le billet de blog présente également de nombreuses discussions audacieuses sur le `` Next Normal que nous vivons et linvestissement de Samsung dans la recherche et le développement, mentionnant spécifiquement les pliables et la 5G comme principaux domaines dintérêt. Roh mentionne également ses partenariats avec Google, Microsoft et Spotify, alors attendez-vous à ce que les futurs appareils continuent dêtre regroupés avec Office 365 et Spotify.

On a également mentionné la Xbox - un lancement clé en 2020 bien sûr - et Roh a ajouté que la collaboration avec Microsoft «ne continuera à se développer que grâce à notre partenariat de jeu avec Xbox».