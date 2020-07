Galaxy Note 20 sera-t-il doté de commandes vidéo professionnelles?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung travaille à rendre ses smartphones des outils plus polyvalents pour les créateurs de vidéos et les streamers si les dernières fuites et rumeurs ont quelque chose à dire.

Dans un long fil Twitter, Max Winebach a révélé plusieurs chaînes de code dune mise à jour du micrologiciel récemment publiée qui indiquent que la série Note 20 pourrait être livrée avec des fonctionnalités de caméra mises à jour et améliorées.

Une grande partie de cette mise à jour se concentre sur un mode vidéo «Pro». Semblable aux paramètres de photo professionnels des téléphones Samsung, cela donnera des contrôles plus précis sur les éléments visuels et audio.

Vous pourrez choisir les microphones que vous souhaitez utiliser, que ce soit ceux à lavant ou à larrière, ou tous simultanément. Vous pourrez également vous connecter et utiliser un microphone USB ou Bluetooth et le sélectionner comme source audio pendant le tournage.

En plus de cela, il y a une vidéo 8K, mais le plus important est que vous pouvez choisir de filmer dans un rapport 21: 9 plus cinématographique si vous le souhaitez, plutôt que le rapport daspect écran large 16: 9 standard, ainsi que de pouvoir changer entre les résolutions.

Daprès les sons de celui-ci, il semble que bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur les prochains modèles de la gamme Galaxy Fold, ainsi que sur la série Note 20. Vous pouvez lire le fil Twitter complet ici .

Samsung propose depuis longtemps de nombreuses fonctionnalités et options dans son logiciel de caméra, et il nest donc pas surprenant de voir quil travaille à les ajouter.

Le Samsung Galaxy Note 20 sera lancé le 5 août et devrait présenter deux modèles différents et être lancé aux côtés de la rumeur Galaxy Watch 3 et des nouveaux écouteurs Galaxy équipés dANC (affectueusement appelés `` Beans grâce à leur forme de légumineuse).