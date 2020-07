Samsung Galaxy S20 Fan Edition pourrait être le modèle S20 le plus chaud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En juin 2020, des rumeurs ont commencé sur le lancement par Samsung dune nouvelle version plus abordable du Samsung Galaxy S20 - et de nouveaux détails suggèrent quil pourrait être le plus souhaitable du groupe.

Il y a un modèle qui émerge pour Samsung, où il annonce des téléphones phares, puis publie une nouvelle version, à un prix plus abordable et apportant quelques modifications matérielles, plus tard dans lannée.

De nouvelles informations suggèrent que le Samsung Galaxy S20 Fan Edition pourrait ne pas être une version "allégée" de ce téléphone que certaines personnes attendaient, mais plutôt un téléphone pour dynamiser les ventes et offrir un bon rapport qualité-prix.

Selon un spécialiste reconnu sur Twitter, lédition Fan sera alimentée par le Qualcomm Snapdragon 865 - ce qui signifie une puissance phare - elle sera équipée dun écran 120 Hz, conçu pour offrir des visuels plus fluides, avec une caméra frontale perforée et une étanchéité.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz 、 Trou 3,3 mm

IP68 、 Prix sympa 、 Q4 - Univers de glace (@UniverseIce) 16 juillet 2020

Alors que certaines versions du téléphone Galaxy S20 étaient fournies avec Snapdragon 865 à lorigine, de nombreuses régions du monde ont obtenu la version Exynos du téléphone. Il semble que lédition Fan puisse avoir Qualcomm à léchelle mondiale - comme nous lavons vu avec le Samsung Galaxy S10 Lite , un téléphone que nous aimions beaucoup.

Que ce soit ou non appelé Fan Edition ou Lite reste à voir: il ny avait rien de particulièrement léger dans la version précédente, mais nous avons déjà vu des rapports selon lesquels le nom Fan Edition est un nom interne chez Samsung.

Linconvénient de ces téléphones est quils minent la gamme phare existante de Samsung - mais cela signifie peut-être que Samsung peut lancer un appareil dans un segment "sous-phare" offrant pratiquement tous les avantages de la vraie affaire, mais à un prix beaucoup plus attractif.