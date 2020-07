Il semble que le Samsung Galaxy Fold 2 ne fasse pas ses débuts en août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung organise un événement de lancement le 5 août au cours duquel nous nous attendions à ce que le nouveau Galaxy Fold 2 soit lancé aux côtés de la série Galaxy Note 20.

Cependant, selon un leaker Samsung établi qui est maintenant dans le doute - Max Weinbach dit quil est "100% sûr quils ne le libéreront pas" tout en disant quil est également peu probable quils en parlent même. Avec le Fold 2 susceptible dêtre disponible en Corée avant sa commercialisation dans le monde entier, cest une situation plausible.

Pour clarifier, je suis sûr à 60% quils nen parleront même pas lors de lévénement, mais je suis sûr à 100% quils ne le publieront pas. https://t.co/5FUixTLqu9 - Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 juillet 2020

Nous nous attendons à ce que le Fold 2 soit un pliable encore plus premium que loriginal, avec des versions en acier inoxydable et en céramique. Il aura un écran dépliable plus grand que le Galaxy Fold dorigine, bien quil y ait un certain désaccord quant à savoir sil sagira dun écran de 7,7 ou 8 pouces. Il aura probablement un taux de rafraîchissement de 120 Hz, nous parlons donc de haut de gamme.

La caméra arrière sera une configuration à triple objectif avec une double stabilisation optique de limage, y compris un objectif principal de 64 mégapixels et nous espérons également que les rumeurs dimperméabilisation seront également vraies.