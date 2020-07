Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung semble être en train de préparer un modèle 5G de son Galaxy Z Flip pliable, car une vidéo de lappareil, vraisemblablement issue de documents marketing, a fuité en ligne.

Le responsable du téléphone Evan Blass a partagé la vidéo sur Twitter, et elle montre lappareil dans tous les sens. Il ressemble honnêtement à la version LTE existante; il a juste un support 5G et une nouvelle couleur de bronze mystique. Il est également plus grand et plus épais (mais à peine perceptible), et il exécute la nouvelle puce Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, selon Max Weinbach des développeurs de XDA . Tout le reste est le même - les caméras, les capteurs, lécran, la taille de la batterie, etc.

Samsung a lancé le Galaxy Z Flip pliable lannée dernière - uniquement en tant que modèle LTE. Lorsque nous avons examiné le téléphone , nous lavons fait avec beaucoup dexcitation. Nous avons pensé que le clapet repliable verticalement ferait de grosses vagues. Nous lavons même appelé un pas en avant pour les téléphones pliants. Mais il est également clair quil existe des compromis en dehors du prix. Le matériel daffichage, par exemple, nest pas très robuste, et nous avons constaté des dommages en utilisation normale dans la semaine suivant les tests.

Selon certaines rumeurs, Samsung développerait une version 5G depuis un certain temps, et on espérait quelle serait améliorée. Peut-être, cependant, Samsung enregistre les plus grands changements pour le Samsung Galaxy Z Flip 2 , qui, si le moulin à rumeurs est correct, arrive, mais il est encore loin de faire ses débuts.

Samsung a un événement prévu pour le 5 août. Nous nous attendons à ce que la société dévoile le Galaxy Note 20 et peut-être ce Flip 5G, qui ne cesse de fuir.