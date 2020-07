Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung envisagerait dabandonner le chargeur pour réduire les coûts.

Plus précisément, il pourrait ne pas en inclure un dans les boîtes de certains de ses smartphones à partir de lannée prochaine, selon le site dinformation coréen ETNews. Noubliez pas quApple explore la même idée. Lanalyste Ming-Chi Kuo a récemment affirmé quApple pourrait ne pas inclure de chargeur avec la série iPhone 12, qui devrait être annoncé plus tard cette année. Il pense à ne pas inclure les chargeurs 5W et 18W, qui sont actuellement livrés avec différents modèles diPhone.

Au lieu de cela, Apple pourrait vendre un chargeur rapide de 20 W séparément. Samsung et Apple sont censés laisser tomber les chargeurs des boîtiers de leurs téléphones parce que de nombreuses personnes achètent déjà des chargeurs supplémentaires, et les entreprises pourraient réduire les coûts de vente de leurs téléphones tout en réduisant lempreinte de leur emballage.

Sur le plan environnemental, noublions pas que le volume croissant de déchets électroniques ou de déchets électroniques dans le monde constitue une menace majeure pour nos communautés et notre santé. Lorsquils ne sont pas correctement éliminés, certains appareils électroniques peuvent lessiver des substances toxiques dans le sol et les eaux souterraines. Mais, aussi, il nest pas bon davoir des quantités massives de technologies inutilisées dans les décharges. En supprimant le chargeur, Samsung et Apple produiraient théoriquement moins de futurs déchets électroniques.

Quest-ce que tu penses? Les compagnies de téléphone comme Samsung devraient-elles cesser dinclure des chargeurs avec les nouveaux achats de téléphone?