Un jour après que Samsung a annoncé un événement Galaxy Unpacked pour le 5 août, pour annoncer vraisemblablement la série Galaxy Note 20 et dautres matériels, une brève vidéo pratique du modèle Galaxy Note 20 Ultra est apparue en ligne.

Cette vidéo divulguée fait suite à une image , vraisemblablement tirée de la séquence, qui a fuité le 7 juillet. Cela semble faire partie dun goutte à goutte, goutte à goutte, modèle de fuite prévisible, où nous obtenons des informations, suivies de plusieurs autres fuites qui nous donnent une idée meilleure ou plus claire de ce à quoi sattendre. La chaîne YouTube Jimmy Is Promo - la source de la photo non divulguée - a partagé la vidéo, dune durée de 83 secondes, le 8 juillet.

Le clip ne confirme pas si le modèle aura un affichage à 120 Hz. Mais nous pouvons voir que le berceau S Pen est sur le côté gauche du téléphone, et que les boutons ont également changé de côté. La bosse de la caméra est également plus grande. La vidéo montre également de nouvelles capacités de «pointeur», car une note signifie de nouveaux gadgets.

La série Galaxy Note 20 sera une gamme premium distincte de la série Galaxy 20. Il comporterait un triple réseau de caméras arrière avec un objectif de type périscope et peut-être un capteur 3D ToF ou un autofocus laser. Il pourrait également inclure le Snapdragon 865, 5G par défaut, une option daffichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et, bien sûr, un S-Pen amélioré. Au moins deux modèles - un Galaxy Note 20 plus petit et un Note 20 Ultra plus grand - pourraient faire leurs débuts en août.

