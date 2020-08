Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organise cette semaine un événement virtuel Galaxy Unpacked. Il devrait annoncer la série Samsung Galaxy Note 20 , Galaxy Z Fold 2 , Galaxy Tab S7, Galaxy Buds Live et Galaxy Watch 3 .

Lévénement sera diffusé en direct afin que tout le monde dans le monde puisse se connecter pour regarder le dévoilement lui-même. Voici tout ce que vous devez savoir.

Lévénement Samsung Galaxy Unpacked devrait avoir lieu le mercredi 5 août à 10 h HE (7 h HP / 15 h heure du Royaume-Uni). Voici un convertisseur dheure pour trouver votre heure locale.

Une diffusion en direct sera disponible sur Samsung.com . Nous lintégrerons ici le jour de lévénement.

Samsung a invité les médias à explorer ses «derniers appareils Galaxy». Linvitation de Samsung montre également une touche de cuivre. Compte tenu des fuites dimages du Galaxy Note 20 Ultra dans une nouvelle nuance de cuivre, nous pouvons supposer que Samsung taquine quil dévoilera la série Galaxy Note 20 et annoncera une option de couleur pour celle-ci.

La société a également taquiné un nouvel appareil pliable. Le tweet disait: "Un nouveau look se déroule. 05.08.2020". Il y avait aussi une vidéo montrant une boule de cuivre se dépliant en papillon, faisant allusion à la révélation du successeur du Galaxy Fold.

La série Galaxy Note 20 sera une gamme premium distincte de la série Galaxy 20. Il comportera un triple réseau de caméras arrière avec un objectif de style périscope et peut-être un capteur 3D ToF ou une mise au point automatique laser.

Il peut également inclure le Snapdragon 865, 5G par défaut, une option daffichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et, évidemment, un S-Pen mis à niveau. Au moins deux modèles - un Galaxy Note 20 plus petit et un Note 20 Ultra plus grand - pourraient faire leurs débuts en août.

Le Galaxy Z Fold 2 est le nom attendu du successeur du Galaxy Fold original à pliage vertical. Il devrait être livré avec un écran interne de 7,7 pouces et un écran externe de 6,3 pouces. Une caméra frontale perforée est rumeur et on pense que la charge de la caméra correspondra à celle du Samsung Galaxy S20 .

Il pourrait y avoir une mise à jour du Galaxy Z Flip 5G , alors que cela semble cloué, nous aurons également une nouvelle Galaxy Watch - qui sappellerait Galaxy Watch 3. Il y aura également une nouvelle tablette, la Galaxy Tab S7 (et S7 + ) ainsi que de véritables écouteurs sans fil, appelés Galaxy Buds Live.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Dan Grabham.