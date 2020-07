Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a annoncé quand il diffusera en direct son prochain événement matériel.

La société appelle les événements matériels "Galaxy Unpacked", et celui-ci ne fait pas exception. Samsung a déclaré quil organiserait un Unpacked le mercredi 5 août à 10h HE. Il devrait révéler la série Galaxy Note 20 et peut-être un successeur du Galaxy Fold de première génération. En fait, linvitation de Samsung montre une touche de cuivre. Compte tenu des images récemment divulguées du Galaxy Note 20 Ultra dans une nouvelle nuance de cuivre, nous pouvons supposer que Samsung taquine lappareil.

La série Galaxy Note 20 sera une gamme premium distincte de la série Galaxy 20. Il comporterait un triple réseau de caméras arrière avec un objectif de type périscope et peut-être un capteur 3D ToF ou un autofocus laser. Il pourrait également inclure le Snapdragon 865, 5G par défaut, une option daffichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et, bien sûr, un S-Pen amélioré. Au moins deux modèles - un Galaxy Note 20 plus petit et un Note 20 Ultra plus grand - pourraient faire leurs débuts en août.

Quant au nouveau Galaxy Fold, il pourrait sappeler Fold 2 ou Galaxy Z Fold 2, et il pourrait venir avec un plus grand écran interne de 7,7 pouces et une caméra découpée.

Consultez nos guides à jour ci-dessous pour un aperçu complet des fuites à ce jour sur le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2: