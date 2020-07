Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a confirmé quil déploie certaines de ses fonctionnalités phares jusquaux appareils de milieu de gamme grâce à une mise à jour logicielle.

Le plus gros élément qui va atterrir sur les Galaxy A51 et Galaxy A71 est la fonction Single Take qui a fait ses débuts sur le Samsung Galaxy S20 .

Il vous permet de pointer le téléphone vers la scène devant vous et lappareil photo fait alors son travail, capturant une gamme dimages et de vidéos différentes, dans différents formats, puis vous présentant une collection dimages.

Cest un excellent moyen de capturer une scène occupée lorsque vous ne savez pas vraiment quoi filmer et comment - alors vous prenez des photos ou des vidéos? Lutilisation de la prise unique élimine fondamentalement toutes les pensées afin que vous gardiez de bons souvenirs de cet événement.

Il y a une collection dautres ajustements logiciels à venir sur les A51 et A71, y compris un meilleur partage de médias, ainsi quune meilleure recherche dans lappareil. En utilisant la barre du Finder dans la barre dapplications, vous pourrez désormais accéder à beaucoup plus sur votre téléphone, ce qui vous permettra de trouver plus rapidement ce que vous recherchez.

Les mises à jour ajoutent des fonctionnalités logicielles aux appareils de niveau inférieur de Samsung, ce qui signifie que les meilleures expériences ne sont pas réservées à ceux qui ont un appareil Galaxy S. Il est souvent vrai que Samsung vend beaucoup plus dans la famille Galaxy A que dans la famille Galaxy S, grâce à des prix beaucoup plus accessibles, donc il y a plus de fonctionnalités disponibles pour plus dappareils.

Le Samsung Galaxy A51 est un excellent téléphone; bien quil noffre pas la même puissance que le téléphone phare, lexpérience au jour le jour est vraiment bonne - et il a un superbe écran.

