Samsung Galaxy Note 20 Ultra apparaît sur Twitter et FCC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung devrait annoncer sa série Galaxy Note 20 lors dun événement le 5 août et les rumeurs entourant les appareils se multiplient.

À la suite d un rapport affirmant que la série Note 20 serait disponible à lachat le 21 août, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est apparu sur une liste FCC, aux côtés du S Pen et du LED View Cover et une photo de lappareil est également apparue sur Twitter.

Repérée par MySmartPrice , la liste FCC fait référence à un appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-N986U, qui a également été précédemment associé au Samsung Galaxy Note 20+, ce qui suggère que le nom nest peut-être pas encore définitif.

Bien que le nom ne soit pas confirmé dans la liste et quil noffre pas beaucoup plus de détails, il montre lappareil avec le chipset Qualcomm Snapdragon 865, le modem X55 avec des capacités 5G et des capacités de charge sans fil .

Pendant ce temps sur Twitter, le bailleur Jimmy est Promo a publié une image montrant un appareil qui suit le design vu dans les fuites précédentes pour la série Samsung Galaxy Note 20, mais dans un scénario réel plutôt que dans les rendus de presse.

Limage a les hashtags Note20 et GalaxyNote20Ultra, suivant la pensée de certains autres sites, y compris MySmartPrice, que nous verrons un Galaxy Note 20 Ultra en août plutôt que Galaxy Note 20+.

Nous nous attendons à ce que de plus en plus de fuites apparaissent au cours des deux prochaines semaines. Pour linstant, vous pouvez lire notre rumeur sur la série Samsung Galaxy Note 20 pour tout savoir.