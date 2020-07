Le Samsung Galaxy Note 20 pourrait être disponible à partir du 21 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine série phare de smartphones de Samsung - le Galaxy Note 20 - aurait été dévoilée lors dun événement virtuel le 5 août, la date de mise en vente étant suggérée deux semaines plus tard.

Selon Sammobile , les médias sud-coréens rapportent que le Galaxy Note 20 sortira le 21 août. Le rapport a également suggéré que nous verrions le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G lancés lors de la rumeur du 5 août, mais il na pas indiqué si ces appareils seraient également disponibles le 21 août.

Le rapport a cependant affirmé que la Corée du Sud ne verrait que des variantes 5G des appareils Fold 2 et Galaxy Note 20. Il nétait pas clair si cela sappliquerait à dautres marchés.

Les rumeurs précédentes suggèrent que le Note 20 ne changera pas beaucoup en termes de conception par rapport à son prédécesseur - le Note 10 , mais la série pourrait adopter un boîtier de caméra arrière plus proéminent. Il a également été affirmé que le scanner dempreintes digitales sous lécran serait deux fois plus grand que celui des appareils précédents et que les couleurs du châssis pourraient inclure le vert, le cuivre et le gris.

Le chipset Qualcomm Snapdragon 865+ ou Exynos est attendu sous le capot du Note 20, soutenu par au moins 12 Go de RAM. Le capteur principal de 108 mégapixels du Samsung Galaxy S20 Ultra devrait également revenir pour le Note 20+ ou le Note 20 Ultra - le nom est toujours inconnu - mais il a été dit que la fonction de zoom 100X du S20 Ultra serait réduite.

Pour linstant, Samsung na rien confirmé, mais vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs dans notre fonctionnalité de rumeurs Samsung Galaxy Note 20 pour voir ce qui pourrait arriver aux appareils à leur arrivée.