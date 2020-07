Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque Samsung a annoncé que Galaxy Z Flip , il était clair que cétait le début de quelque chose de nouveau - lintroduction dun nouveau nom de famille dans Galaxy Z, quelque chose que nous suggérons depuis un certain temps .

On rapporte maintenant que la prochaine version du téléphone pliable de Samsung sappellera en effet Samsung Galaxy Z Fold 2. Cela prend le nom de la famille Z et est parfaitement logique, permettant à Samsung daller de lavant avec ses téléphones pliants distincts des autres modèles.

Le Samsung Galaxy Fold a été annoncé au Mobile World Congress 2019 en février 2019, mais ce nest quen octobre 2019 quil était vraiment dans la grande distribution grâce à diverses révisions.

Le Fold a été suivi par le Galaxy Z Flip, présentant un design à clapet et ce surnom Z que Samsung poursuivra. Le Galaxy Z Flip a été annoncé en février 2020 et devrait être mis à jour avec une version 5G en août 2020.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a connu un certain nombre de fuites - nous nous attendons à un design plus élégant avec une lunette réduite et une caméra perforée plutôt que la masse des caméras dans un coin. Il devrait avoir un écran de 7,7 pouces, lécran extérieur devant également devenir plus grand, ce qui le rend plus utile.

On a beaucoup parlé de la séparation de Samsung dune autre variante du Fold - créant ce qui a été surnommé le Fold e - un point dentrée plus bas dans le monde des téléphones pliants de Samsung et avoir un nom de famille pourrait conduire à quelque chose comme le Samsung Galaxy Z Pliez e comme nom possible.