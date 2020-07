Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a déposé un brevet pour plier les cellules de la batterie, ce qui pourrait aider à résoudre lun des problèmes des téléphones pliants - la façon dont vous emballez la batterie.

Le brevet, découvert par LetsGoDigital, présente une batterie qui, plutôt que dêtre divisée en cellules distinctes, est rejointe par un segment flexible. Cela permettra aux conceptions de faire passer la batterie à travers la charnière, plutôt que davoir des sections de batterie dans chaque partie différente de lappareil.

Ce qui est intéressant à propos de ces brevets, cest quils illustrent cette technologie de batterie avec deux modèles de téléphones différents - un similaire au Samsung Galaxy Fold , dont nous attendons le lancement d une deuxième génération en août 2020 - et un triple pliage un design beaucoup plus compact, mais qui peut toujours transporter la batterie pliante à travers toutes les charnières.

Le brevet comprend de nombreux détails techniques sur la batterie et on ne sait pas quand cela pourrait être déployé dans un futur appareil, mais il est possible que Samsung puisse utiliser cette technologie non seulement pour ses propres appareils, mais pour créer des batteries pour dautres fabricants conçoit aussi.

Cela devrait permettre une meilleure utilisation de lespace dans lappareil. Dans un smartphone, lespace est limité avec beaucoup de matériel à emballer. Lutilisation de ce type de batterie pliante peut permettre à Samsung daugmenter la capacité globale de la batterie pour une meilleure endurance ou de réduire le volume global de la batterie, ce qui permet plus place pour dautres composants.

Avec ce type de brevet, on ne sait pas quand il pourrait être commercialement prêt à être utilisé, mais cela nous donne au moins un aperçu de certains des domaines que Samsung explore pour les futurs téléphones pliants .

Vous pouvez trouver plus de détails et dillustrations sur le lien source ci-dessous.