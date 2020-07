Le Samsung Galaxy Z Flip 5G semble plutôt familier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La sortie du Samsung Galaxy Z Flip 5G approche de sa sortie et nous avons maintenant quelques images granuleuses de lappareil qui semblent confirmer quil sera très similaire à son prédécesseur. Encore une fois, les caractéristiques sont là, comme laffichage externe et le double appareil photo 12 mégapixels avec flash.

Les images ont vu le jour grâce au processus de certification TENAA et ont été révélées pour la première fois par SamMobile - elles montrent un combiné gris / noir qui pourrait être un noir mat. Des détails supplémentaires ont été divulgués grâce au processus de certification FCC aux États-Unis.

Nous prévoyons déjà que le téléphone aura 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et un écran AMOLED interne de 6,7 pouces une fois déplié. Les côtés du téléphone révèlent un lecteur dempreintes digitales à côté des commandes de volume.

Il existe également une prise en charge du Wi-Fi 6 - une avancée par rapport au précédent Flip - et du NFC, comme vous vous en doutez. Il prendra également en charge une charge rapide de 15 W. Les détails révélés par la FCC montrent que le téléphone a deux batteries, une dans chaque moitié du téléphone.

Le téléphone devrait être dévoilé aux côtés du Galaxy Note 20 lors dun événement virtuel en août. Nous nous attendons également à ce que la Galaxy Watch 3 fasse également ses débuts, bien quil y ait des rumeurs qui pourraient être lancées séparément fin juillet.