Le Samsung Galaxy Fold 2 a fuité, via un rendu publié par Ice Universe, qui a un palmarès décent en ce qui concerne la révélation dappareils encore à dévoiler. La fuite montre le pliable avec des lunettes plus minces et un écran sans encoche.

Ice Universe a indiqué que le Galaxy Fold 2 comportera un écran de 7,7 pouces sans encoche, contre un 7,3 pouces dorigine, avec une lunette de 3,8 mm et une caméra perforée. Le pronostiqueur a suggéré que le diamètre du trou serait de 4,8 mm. Le Fold 2 est également censé être alimenté par le processeur Snapdragon 865 et aura un support 5G. Il pourrait contenir une batterie de 4500 mAh et disposer également dun soi-disant "verre ultra-mince".

Samsung a lancé son deuxième téléphone pliable - Galaxy Z Flip - le 11 février, mais quen est-il de la mise à jour du premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold? Des rumeurs apparaissent régulièrement à propos dune mise à jour du Galaxy Fold - qui, selon nous, pourrait sappeler soit le Galaxy Z Fold soit le Galaxy Fold 2. Il est également appelé Project Champ et Winner 2, donc il y a beaucoup de surnoms en jeu.

Il pourrait même y avoir plusieurs versions différentes. Nous suivons toutes les rumeurs et fuites sur lappareil jusquà présent dans un tour dhorizon ici .

Jusquà présent, on ne sait pas combien le Fold 2 pourrait coûter, mais il devrait être moins cher que le Fold dorigine.