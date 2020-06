Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les spécifications et les prétendues photos pratiques ainsi quune vidéo du Samsung Galaxy Note 20 Ultra ont été publiées en ligne, bien que nous devons admettre que nous ne sommes pas convaincus par ce dernier.

Il sagirait dune version évolutive de la note 10+ , qui ressort des images et du clip, car ils montrent un appareil qui ressemble à celui de lannée dernière.

Publié par le célèbre Samsung Ice Universe (@UniverseIce), les spécifications indiquent que le Note 20 Ultra fonctionnera sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865+ - quelque chose que nous avons entendu auparavant.

Il affirme également que lécran QHD pourra fonctionner à 120 Hz en pleine résolution.

Il utilisera la technologie de fond de panier OLED à oxyde polycristallin à basse température (LPTO), qui permet des taux de rafraîchissement variables à faible puissance. Plus une "nouvelle fonction dappareil photo", plus un tout nouveau S-Pen et des "fonctionnalités". Tout va bien jusquà présent.

Ce sont vraiment les photos et les vidéos ajoutées qui accompagnent les spécifications qui nous inquiètent.

Bien que Ice Universe ne dise pas quil sagit dun véritable Samsung Galaxy Note 20 Ultra, leur présence le suggère. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de penser quils sont un peu trop "render-y". Le téléphone semble également trop net, où les doigts sont plus doux dans les images.

Et cela sans tenir compte du fait que le combiné ressemble exactement à la Note 10+ comme nous lavons déjà dit.

Néanmoins, nous vous laisserons décider de leur validité. Nous admettrons quils sont plutôt jolis de toute façon.