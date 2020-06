Lécran régulier Note 20 de Samsung pourrait décevoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung est connu pour avoir certains des meilleurs écrans du monde des smartphones, mais ce nest peut-être pas tout à fait lécran que vous attendez le jour du lancement.

Un manque dinformations établi sur les téléphones à venir a suggéré que le Samsung Galaxy Note 20 aurait un écran plat - quelque chose que nous avons entendu auparavant - ainsi que sen tenir à une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Cadre large + écran plat + résolution FHD + taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Cest une spécification désespérée. - Univers de glace (@UniverseIce) 17 juin 2020

Le disjoncteur appelle la spécification «désespérée», mais a une longue histoire de critique des fabricants qui noffrent pas des taux de rafraîchissement rapides à des résolutions élevées.

À chaque nouveau lancement de smartphone, il y a toujours un sentiment de spécification de liste de souhaits, où ceux qui anticipent un appareil attendent les meilleures et les meilleures spécifications, quels que soient les facteurs pratiques comme la durée de vie de la batterie ou le prix.

Samsung est tombé dans ce piège avec la gamme Galaxy S20 , où 120 Hz nétait proposé quen 1080p, pas le 1440p complet, que certains autres fabricants proposent, comme OnePlus.

Il convient de noter que ces spécifications ne sappliquent quà la note 20 plus petite. On sattend toujours à ce que la note 20+ offre un plus grand attrait de spécifications à lécran, probablement avec une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce qui est important, cest que ces informations soient mises en contexte. La version Note plus petite a été introduite en 2019 avec la famille Note 10 pour réduire un peu le prix. Il a fourni un itinéraire vers cette expérience S Pen sans avoir à opter pour le grand modèle.

Cest probablement lapproche que Samsung adopte également avec le Note 20: étant donné lécran plus petit, le manque dun écran de résolution supérieure nest probablement pas un problème dans le monde réel et bien que le rafraîchissement à 60 Hz puisse sembler plutôt vanillé, il devrait garantir que la durée de vie de la batterie est maintenue et que le coût ne monte pas.

Le fait est que certains de ces changements daffichage ont très peu de différence sur certains appareils et bien que l examen dun certain nombre de téléphones à travers 2020 , limpact réel de ces résolutions plus élevées et des taux de rafraîchissement plus rapides ne soit pas aussi dramatique que certains commentateurs pourraient le suggérer.