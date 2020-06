Un Samsung Galaxy S20 moins cher est en route - le S20 Lite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il semble que Samsung se prépare à lancer un S20 Lite pour suivre le S10 Lite bien accueilli.

Les informations proviennent de SamMobile, généralement fiable, qui suggère que les numéros de modèle des combinés sont définis comme SM-G780 et SM-G781 pour les États-Unis.

Cependant, contrairement à la série S20 principale livrée avec les puces Exynos de Samsung dans la plupart des pays et Qualcomm Snapdragon aux États-Unis, le S20 Lite devrait utiliser une plate-forme Snapdragon partout comme le Snapdragon 855 propulsé par S10 Lite. Cependant, cette fois-ci, il fonctionnera probablement sur Snapdragon 865 .

SamMobile suggère également quil sera disponible avec et sans 5G - Samsung est certainement très désireux davoir une gamme complète de combinés 5G , sans doute plus que tout autre fournisseur, et il nest donc pas surprenant quil y ait deux versions.

SamMobile suggère également quil aura au moins 128 Go de stockage (pas un grand bond) et exécutera Android 10 avec le propre skin One UI 2.5 de Samsung. Le combiné est apparemment connu sous le nom de S20 Fan Edition en interne chez Samsung.

En regardant le lancement du S20, nous nous sommes demandé si nous verrions un S20 Lite en même temps que le rassemblement principal. Cependant, avec trois téléphones S20 déjà disponibles, cela aurait probablement embrouillé les eaux, alors que Samsung aurait peut-être voulu le lancer dans différents pays.