Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Selon une rumeur récente, le prochain Galaxy Note de Samsung proposera un écran plat. Cest un mouvement intéressant, et qui semble être en préparation depuis un petit moment maintenant.

Samsung a réduit les courbes sur les bords de lécran de son téléphone au cours des deux dernières années, au point où la courbe du Galaxy S20 est à peine là (par rapport aux modèles plus anciens). En fait, la courbe du Galaxy Note 10 de lannée dernière était nettement moins profonde que les années précédentes.

Les dernières informations proviennent de lunivers de glace de leaker en série sur Twitter, qui est une source fiable dinformations de pré-lancement depuis un certain temps maintenant.

Aristote a dit: La terre est ronde.

Icecat a dit: Samsung Galaxy Note20 est plat. - Univers de glace (@UniverseIce) 9 juin 2020

Si lécran du Galaxy Note 20 est complètement plat, Samsung verra la boucle être lune des premières à adopter des courbes décran avec le Galaxy Note Edge , en 2014.

Une fois introduits, les bords incurvés de lécran ont été utilisés pour réduire limpact visuel des lunettes sur le côté du téléphone, créant une illusion bord à bord. Mais avec lamélioration de la technologie daffichage au cours des dernières années, les lunettes peuvent maintenant être réduites à des niveaux à peine perscétibles sans introduire de courbe sur le bord.

Plus important encore, en 2020, avec tant dautres fabricants de téléphones phares comme Huawei, OnePlus et Oppo adoptant des écrans incurvés sur leurs appareils, avoir un écran plus plat sera un facteur de différenciation important entre Samsung et la concurrence.

De plus, un écran plat est sans doute plus propice à une bonne expérience décriture avec le stylet S Pen. Plus la surface est plate, mieux cest quand il sagit de griffonner des notes et de marquer des documents et des images en mouvement.

Le Galaxy Note 20 devrait être lancé à un moment donné cet été - probablement vers le mois daoût - et selon les rumeurs, il présenterait bon nombre des mêmes capacités de la série S20, sauf avec un S Pen. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de lévolution de lhistoire.