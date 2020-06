Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung dévoilera bientôt officiellement les versions en édition spéciale de son smartphone Galaxy S20 et des véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds + basés sur le très populaire groupe K-pop BTS.

Il a tweeté un teaser du compte Samsung Mobile fin mai, indiquant que les précommandes commenceraient le 19 juin et seraient expédiées à partir du 9 juillet. Maintenant, cependant, nous avons quelques photos qui ont fui pour aller avec.

Les Samsung Galaxy Buds + BTS Edition ont une palette de couleurs noir et violet, avec le logo de la bande BTS sur un écouteur (et létui) et un cœur sur lautre.

Dans tous les autres comptes, ils semblent être les mêmes que les écouteurs actuellement disponibles, ce qui signifie quils auront lautonomie impressionnante de 11 heures de la batterie dont nous avons parlé dans notre revue.

Le Samsung Galaxy S20 BTS Edition sera également violet rosé et arborera le logo BTS à larrière. Nous pensons quil y aura également des décalcomanies décran exclusives, y compris un arrière-plan.

On pense que le S20 ordinaire sera le seul téléphone disponible dans le thème, ce qui signifie quil est livré avec un écran AMOLED Quad HD de 6,2 pouces (1440 x 3200) et une caméra à triple objectif à larrière.