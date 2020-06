Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a annoncé un nouveau programme de mise à niveau pour les téléphones Galaxy. Appelé Samsung Access, il sagit essentiellement dun plan dabonnement mensuel.

Samsung Access est différent de lancien système de mise à niveau de Samsung , principalement parce quil offre des avantages supplémentaires. Il est en fait similaire au programme de mise à niveau iPhone d Apple , qui vous permet dobtenir le dernier iPhone avec dautres avantages moyennant des frais mensuels. Voici tout ce que vous devez savoir.

Samsung Access est un nouveau programme de mise à niveau de Samsung. Cest pour les personnes qui achètent un nouveau Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ou Galaxy S20 Ultra, a expliqué la société dans un article de blog. Alors que le système de mise à niveau hérité de Samsung vous permet déchanger un appareil existant et de mettre le solde restant vers un autre téléphone, Samsung Access vous permettra de passer au prochain téléphone Galaxy dans neuf mois.

En tant quabonnés Samsung Access, vous obtiendrez non seulement le dernier téléphone Galaxy mais également un abonnement Premium Care et un abonnement Microsoft 365, qui comprend Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Skype et 1 To de stockage cloud OneDrive. Vous pouvez annuler votre abonnement entièrement après trois mois (ou plus tôt pour un montant de 100 $) - mais, bien sûr, vous devrez retourner votre téléphone Galaxy.

Cest simple: accédez à la page Web Samsung Access ici. Recherchez et cliquez sur le bouton Sabonner. Et suivez les instructions à lécran.

Au lancement, un abonnement de trois mois à Samsung Access coûte 37 $ par mois pour le Samsung Galaxy S20, 42 $ par mois pour le Samsung Galaxy S20 Plus et 48 $ par mois pour le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Au lancement, Samsung Access est limité aux États-Unis.