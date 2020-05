Le Samsung Galaxy Note 20 Plus affiche un téléphone de taille similaire au Note 10 Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y aura un modèle surdimensionné du Samsung Galaxy Note 20 entrant. Appelé Galaxy Note 20 Plus, le nouveau téléphone mesurera 165 mm de long, 77,2 mm de large mais ne fera que 7,6 mm dépaisseur.

Ainsi, alors que le téléphone lui-même restera relativement mince, le téléphone aura une empreinte plus grande en étant un peu plus long et plus large que la note 20 standard. Cela signifie quil est à peu près conforme à la note 10 Plus de lannée dernière qui avait un AMOLED de 6,8 pouces écran, légèrement plus petit que lécran de 6,9 pouces sur le récent S20 Ultra .

Les informations sont gracieusement fournies par le diffuseur série OnLeaks ainsi que par Pigtou.com qui a publié un rendu de lappareil comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Apparemment, Samsung ne déploiera pas son zoom spatial 100x dans la série Galaxy Note 20. Ce nest pas particulièrement surprenant, mais attendez-vous à ce que la série Note 20 contienne toujours des spécifications de caméra vraiment décentes en plus des écrans 120 Hz - certains suggèrent que le Note 20 Plus utilisera également lobjectif de 108 mégapixels du S20 Ultra et dautres spécifications seront également similaires à le trio de téléphones S20 lancé en début dannée.

Nous nous attendons à ce que le Note 20 soit annoncé en août lors dun événement virtuel. Nous savons certainement que cela arrive grâce au rapport annuel de Samsung.