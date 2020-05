Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a déposé des brevets détaillant une refonte radicale du probable Galaxy Fold 2 , qui doit potentiellement inclure une fenêtre de notification allongée à lavant, ainsi que des mesures de conception étanches tout au long.

Le Galaxy Fold dorigine a été critiqué pour son petit écran avant. La solution? Faites-le encore plus petit. Étant donné que la plupart des gens utilisaient le Fold 2 comme un appareil déplié dans sa forme la plus complète, lintention pour le dispositif de suivi semble être un `` affichage de notification allongé sur le devant.

La façon dont vous dépliez ensuite le Fold 2 en fonction dune notification donnée peut entraîner différentes réponses - par exemple, ne pas déplier complètement le téléphone pour obtenir un aperçu dun message sur la partie extérieure de lécran intérieur.

Du moins, cest une théorie. Dun autre côté, il est possible que cet affichage allongé ne soit rien de plus quune partie de lécran avant affichée à travers une couverture enveloppante. Cela rendrait en grande partie inutile tout affichage avant, mais cest certainement une possibilité - et le brevet nexclut pas cela dans son illustration.

Ensuite, il y a létanchéité. Bien que le Fold dorigine soit le téléphone le plus cher de la société coréenne à ce jour, il na pas pu cocher la case IP en raison de nombreuses pièces de pliage complexes. La suite cherche à relever ce défi de front, comme détaillé dans un brevet de 58 pages qui comprend une longue explication, y compris des illustrations.

Le Samsung Galaxy Fold 2 devrait être lancé au troisième trimestre 2020. Nous prévoyons quil y aura beaucoup dinformations supplémentaires avant son dévoilement, alors gardez les yeux sur notre fonctionnalité Galaxy Fold 2 toujours mise à jour .