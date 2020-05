Samsung Galaxy Note 20 Unpacked sera un événement en ligne uniquement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung accueillera son prochain événement Unpacked en ligne uniquement, selon un rapport de sa patrie.

Bien que cela ne soit pas surprenant (nous en supposons autant depuis un mois), cela signifie que la société dévoilera le Samsung Galaxy Note 20 et, probablement, le Galaxy Fold 2 sans foule à pleurnicher et à hurler.

En dehors de certains employés Samsung de toute façon.

Au lieu de cela, comme beaucoup le font pendant ces périodes sans précédent, les participants ne regarderont quun flux en direct.

Selon le Korea Herald , les plans exacts de la manière dont les décompactés de la fin de 2020 restent à déterminer.

En outre, le journal affirme que la société na pas encore choisi de date exacte pour lévénement. Il est plus flexible lorsquil ny a pas de lieu de réservation ou de plans de voyage à organiser.

Sadressant à un "responsable de Samsung, il a été dit:" Actuellement, lhébergement en ligne est [à létude]. Nous avons différents plans en tête. "

Lévénement montrera le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ pour la première fois. Ils sont censés être des appareils de 6,42 et 6,87 pouces respectivement, avec au moins le modèle plus grand livré avec le même capteur dappareil photo de 108 mégapixels que le Galaxy S20 Ultra.

Quant au Fold 2, les dernières rumeurs suggèrent quil pourrait y avoir au moins deux modèles cette année - lun étant une alternative moins chère.