Samsung a annoncé ce qui semble être une version renforcée du Galaxy S20 destinée aux membres des services américains.

Appelé Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, il est décrit comme un «smartphone militaire prêt pour la mission», et le matériel promotionnel est clairement tout militaire. Mais, daprès ce que nous pouvons en dire, cest un téléphone S20 standard avec des fonctionnalités logicielles supplémentaires et des options de sécurité dans un boîtier robuste. Il dispose dun écran OLED de 6,2 pouces, Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, prise en charge sub-6 GHz 5G et un triple système de caméra arrière.

Là où le Galaxy S20 Tactical Edition diffère, il «répond aux besoins uniques des opérateurs militaires» en proposant un mode de vision nocturne qui éteint lécran lorsque vous portez des lunettes de vision nocturne, la possibilité de déverrouiller le téléphone lorsquil est en mode paysage, et un mode dit furtif qui peut "désactiver LTE et couper toutes les diffusions RF pour des communications hors réseau complètes". Bien que cela semble cool, nest-ce pas seulement le mode avion?

Curieusement, il ny a aucune mention de la durabilité du Galaxy S20 dans son nouveau boîtier Tactical Edition.

Samsung présente cependant son système de sécurité Knox avec un double cryptage, qui répond aux normes de sécurité du gouvernement américain pour les données sécurisées. Malheureusement, le téléphone ne sera disponible que pour «sélectionner les partenaires des canaux informatiques» plus tard cette année. Le prix et la date de sortie nont pas été annoncés.