Le Samsung Galaxy Note 20 abandonnera le zoom 100x du S20 Ultra

Samsung nutilisera pas sa technologie de caméra à zoom spatial 100x pour la série Galaxy Note 20 , a-t-on appris.

La fonctionnalité a fait ses débuts avec le Samsung Galaxy S20 Ultra plus tôt cette année, mais bien que les Note 20 et Note 20+ puissent adopter le même capteur de 108 mégapixels , ils ne porteront pas les capacités de zoom extrêmes.

Pour être honnête, beaucoup pensent que le zoom spatial 100x est plus un gadget quutile de toute façon - nous avons eu du mal à en obtenir nous-mêmes des images claires et nettes . Le zoom 30x sur les Samsung Galaxy S20 et S20 + standard sest révélé beaucoup mieux lorsque nous les avons tous testés.

Il est possible que cela soit utilisé sur les combinés Note 20 à la place.

La fuite concernant la fonctionnalité de zoom est venue de Ice Universe, qui a également révélé hier la taille du capteur du Note 20+.

La série Note20 ne conserve plus la fonction de zoom 100X - Univers de glace (@UniverseIce) 19 mai 2020

Il sera intéressant de voir quelles autres pépites le leaker Twitter découvre dans les semaines et les mois à venir, avant un éventuel lancement en ligne en août.

Jusquà présent, nous comprenons que le Note 20 arborera un écran de 6,42 pouces 19,5: 9, tandis que lécran du Note 20 + sera de 6,87 pouces et sera livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les deux seraient alimentés par le processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou Exynos 992 de Samsung. Il y aura "au moins" 12 Go de RAM.

Nous vous informerons si et quand nous en saurons plus.