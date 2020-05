Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung resterait avec le capteur dappareil photo HM1 de 108 mégapixels pour le Note 20+, même si son utilisation dans le Galaxy S20 Ultra a été critiquée.

Depuis son lancement, Samsung a appliqué plusieurs correctifs et correctifs logiciels au S20 Ultra pour résoudre les problèmes présumés dautofocus, mais certains ne peuvent pas être corrigés. On prétend que lappareil photo a encore du mal à se concentrer automatiquement sur les objets de moins de 10 cm.

Cependant, ce ne sera pas un problème avec le Galaxy Note 20+ . Lunivers en ligne connu, Ice Universe, a tweeté que le prochain téléphone aura un capteur supplémentaire pour faciliter les tâches de mise au point automatique.

Le Galaxy Note20 + utilisera toujours 108mp HM1, mais ajoutez un nouveau capteur pour aider à la mise au point et résoudre complètement le problème de mise au point. Les meilleures offres SIM uniquement: données illimitées pour 18 £ / m sur trois (5G) - Univers de glace (@UniverseIce) 19 mai 2020

On sattend à ce que nous en apprenions beaucoup plus sur la caméra du Note 20 + et les modèles du Note 20 généralement en août, lorsquun événement de lancement en ligne devrait avoir lieu.

Dautres spécifications selon la rumeur incluent un écran 19,3: 9 de 6,87 pouces pour le Note 20+, avec un équivalent de 6,42 pouces sur le Note 20 standard.

Le plus grand des deux aura également un taux de rafraîchissement décran de 120 Hz, dit-on.

Les deux pourraient être livrés avec le processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou le propre Exynos 992 de Samsung, plus au moins 12 Go de RAM.

Ils seront presque certainement capables de 5G.

Nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.