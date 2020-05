Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a annoncé un smartphone dentrée de gamme de la série A, avec un grand écran Infinity-O de 6,5 pouces, une caméra quadruple et une batterie massive de 5000 mAh pour un prix très raisonnable.

Les Samsung Galaxy A21 seront disponibles à la commande à partir du 19 juin à partir de 179 £ seulement.

En termes de spécifications, son écran TFT de 6,5 pouces 20: 9 a une résolution de 720 x 1600, tandis que le traitement est assuré par un processeur octa-core Samsung Exynos. Il y a 3 Go de RAM à bord, plus 32 Go de stockage.

Un emplacement pour carte microSD permet une extension jusquà 512 Go supplémentaires.

Le quad à larrière est composé dun capteur principal de 48 mégapixels, dun ultra-large de 8 mégapixels, dune profondeur de 2 mégapixels et dune macro-caméra supplémentaire de 2 mégapixels. Il y a une caméra perforée selfie / appel vidéo de 13 mégapixels à lavant (en haut à gauche).

La batterie de 5000 mAh avec une capacité de charge rapide de 15 W oppose les A21 à la puissance du Moto G8 , mais son prix est beaucoup moins élevé (plus conforme au Moto G8 standard moins cher).

Il y a un scanner dempreintes digitales arrière pour la sécurité, ainsi que la reconnaissance faciale à travers la caméra avant.

Lappareil sera disponible au Royaume-Uni en bleu, blanc ou noir sur le site Web et les magasins de Samsung (sils rouvrent à temps), tandis que dautres "partenaires sélectionnés" le proposeront également.