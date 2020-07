Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Samsung Galaxy Z Flip pourrait être remplacé par un clapet de deuxième génération pliable, et il y a espoir quil sagira dune mise à niveau majeure.

Lorsque nous avons examiné le Galaxy Z Flip de Samsung, nous lavons fait avec beaucoup dexcitation. Nous pensions que cela ferait des vagues, et nous lavons même appelé un pas en avant pour les téléphones pliants - mais il y a des compromis en dehors du prix. Le matériel daffichage nest pas très robuste, et nous avons constaté des dommages en utilisation normale dans la semaine suivant les tests. Le téléphone manque également de spécifications pour les utilisateurs expérimentés, y compris la 5G.

Un Samsung Galaxy Z Flip 2, cependant, offrirait à Samsung la possibilité de corriger ces torts. Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusquà présent.

Sera probablement lancé en février 2021

Galaxy Z Flip original sorti en février 2020

Si Samsung maintient son calendrier de sortie régulier pour les téléphones au cours de la prochaine année, un Galaxy Z Flip 2 arrivera très probablement un an après loriginal, soit vers février 2021 - aux côtés du Galaxy S30.

Nous sommes donc encore loin de toute sorte de révélation, bien que lon parle dun Galaxy Z Flip 5G annoncé avant cela, peut-être lors de lévénement Galaxy Unpacked maintenant confirmé le 5 août.

Deux versions possibles

Pourrait avoir un affichage de couverture en expansion

Deux brevets EUIPO - repérés et réinventés par LetsGoDigital dans des rendus cristallins - semblent révéler deux versions dun prochain téléphone pliable Samsung avec trois caméras, bien quil ne soit pas explicitement indiqué que les brevets concernent le Galaxy Z Flip 2.

Cela dit, ce nest pas impossible. Il y a un troisième appareil photo sur les brevets, qui est probablement un téléobjectif. Le Galaxy Z Flip dispose dun double appareil photo composé dun objectif principal de 12 mégapixels et dun objectif ultra large de 12 mégapixels, ce serait donc une amélioration par rapport à loriginal.

Une version du téléphone pliable a les caméras triples positionnées horizontalement, similaires au Galaxy Z Flip existant, tandis que lautre version a ses capteurs de caméra disposés verticalement, comme les autres smartphones de Samsung.

Le brevet montrant le téléphone avec des caméras verticales semble avoir plus despace pour que lécran externe se développe, ce qui permet peut-être au téléphone pliable Z Flip de nouvelle génération de montrer aux utilisateurs des informations plus utiles en un coup dœil lorsquil est fermé. Pour linstant cependant, les rumeurs sont rares.

Pas encore de détails

Mise à niveau par rapport à loriginal probable

Pour beaucoup, le Samsung Galaxy Z Flip répondra aux exigences en termes de batterie, dappareil photo et dalimentation, offrant quelque chose dunique qui a fière allure; mais pour les joueurs, les passionnés et les utilisateurs expérimentés, le Galaxy Z Flip est probablement un compromis quils ne voudront peut-être pas faire.

Le Galaxy L Flip uniquement 4G LTE comprend un processeur Snapdragon 855+, un écran principal de 6,7 pouces (avec une résolution de 2636 x 1080 pixels), un écran de couverture de 1,1 pouce (avec une résolution de 300 x 112 pixels), un Capacité de la batterie de 3300 mAh, deux caméras arrière de 12 MP, une seule caméra frontale de 10 MP, 8 Go de RAM et 256 Go despace de stockage interne sans extension microSD.

Bien que le téléphone ait des spécifications décentes, ce nest pas une bête comme le Galaxy S20 Ultra . Nous espérons que Samsung laméliorera en 2021. Actuellement, les détails sur la façon dont il pourrait être amélioré sont limités, mais il y a beaucoup de temps pour que plus de rumeurs apparaissent.

La rumeur veut que le Galaxy Z Flip 5G

Jeu de puces Snapdragon 865 avec un modem X55 probablement

Selon SamMobile , Samsung prévoit de sortir une version 5G du Galaxy Z Flip quelque temps "plus tard cette année" au moins en Amérique du Nord. Il offrira également 256 Go de stockage (aucune variante de 512 Go ou 128 Go nest attendue), car le Galaxy Z Flip dorigine ne comporte pas de fente microSD.

Il semblerait que ce téléphone Galaxy Z Flip 5G soit différent du Galaxy Z Flip de deuxième génération - et il arrivera probablement plus tôt - le 5 août a été suggéré comme nous lavons mentionné précédemment. Si le Galaxy Z Flip est en effet mis à jour pour prendre en charge la 5G en 2020, alors on peut sattendre à ce que le Galaxy Z Flip 2 le propose également lannée prochaine.

Les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Plus Ultra de Samsung ont tous frappé les magasins en mars 2020, et ils ont été la première grande famille dappareils à intégrer la 5G. Ils emballent un chipset Snapdragon 865 avec un modem X55.

Nous pensons que Samsung pourrait réutiliser cette implémentation dans le Galaxy Z Flip 2.

Voici tout ce que nous avons entendu sur Galaxy Z Flip 2 jusquà présent:

