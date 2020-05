Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière série de Galaxy S20 de Samsung comprend un modèle Ultra cher avec un appareil photo principal 108MP. Cest un appareil populaire et bien reçu, et beaucoup sattendent à ce que la série Galaxy Note de prochaine génération ait son propre modèle Ultra. Cependant, les derniers rapports rejettent cette théorie.

La prochaine série Galaxy Note 20 de Samsung naura pas de modèle "Ultra", selon Ross Young, PDG et fondateur de Display Supply Chain Consultants. Il a publié un tweet pour annoncer quil ny aurait pas de Note 20 Ultra. Au lieu de cela, Samsung ne lancera quun Galaxy Note 20 standard et un modèle Plus avec un écran plus grand. Le Plus pourrait même être moins cher que le Galaxy S20 Ultra.

Pas de note 20 Ultra. Note 20 et 20+ - Ross Young (@DSCCRoss) 11 mai 2020

Young a également déclaré que le Galaxy Note 20 Plus aurait un écran de 6,87 pouces avec une résolution de 3096 x 1444 et un rapport daspect de 19,3: 9 et une "implémentation de puissance inférieure" de 120 Hz qui devrait prolonger la durée de vie de la batterie. Le Galaxy Note 20 standard nest peut-être pas doté dun écran à 120 Hz. Pendant ce temps, les deux modèles Note 20 seraient équipés du chipset Exynos 992 (construit sur 6 nm) sur certains marchés.

Note 20+ fuite daffichage

La note 20+ passera de 6,8 "à 6,87", la résolution augmentera à 3096 x 1444 résultant en un rapport daspect de 497 PPI, 19,3: 9. Il aura également un rafraîchissement de 120 Hz avec LTPO, la plus faible mise en œuvre de 120 Hz en raison du rafraîchissement variable. # GalaxyNote20 + Les meilleures offres SIM uniquement: données illimitées pour 18 £ / m sur trois (5G) - Ross Young (@DSCCRoss) 11 mai 2020

Samsung lancera probablement la série Galaxy Note 20 lors dun événement en ligne Galaxy Unpacked uniquement en août.