Samsung lance une carte de débit Samsung Pay cet été

Samsung a annoncé quil lancerait la carte de débit Samsung Pay cet été en partenariat avec la société de finances personnelles SoFi.

Gardez à lesprit que Samsung a lancé son portefeuille mobile et son application de paiement, Samsung Pay, en 2015, et cette carte de débit nest quune extension de cette plate-forme. Dans un article de blog, Sang Ahn, vice-président et directeur général de Samsung Pay en Amérique du Nord, a déclaré que Samsung lancerait la carte soutenue par un compte de gestion de trésorerie et que la société prévoyait de partager plus de détails dans les semaines à venir.

Samsung développe également une «plate-forme de gestion de largent mobile dabord». Le blog ne discute pas des fonctionnalités de la prochaine carte de débit, sans parler de la plate-forme de gestion de largent, mais il est clair que Samsung veut simplement lancer sa propre carte de marque similaire à Apple Card, quApple propose avec Goldman Sachs. Elle a été lancée en 2019 en tant que carte physique et numérique.

Vous pouvez utiliser la carte Apple via Apple Pay sur votre iPhone et votre Apple Watch, et vous pouvez la suivre sur votre carte Apple dans lapplication Wallet. Nous pensons que la carte de Samsung sera destinée aux appareils Samsung, mais nous vous informerons lorsque nous le ferons.

Pour en savoir plus sur Samsung Pay et son fonctionnement, consultez notre guide.