Samsung a lancé le Galaxy Z Flip pliable aux côtés de la série Galaxy S20 plus tôt cette année. Il est disponible dans un modèle LTE - bien quun nouveau rapport indique que Samsung pourrait annoncer un modèle 5G du Galaxy Flip en 2020.

Selon SamMobile , Samsung prévoit de sortir une version 5G du Galaxy Z Flip parfois "plus tard cette année". Le soi-disant Galaxy Z Flip 5G aura 256 Go de stockage (il ny a pas de variante 512 Go ou 128 Go), selon le rapport. Gardez à lesprit que le Galaxy Z Flip dorigine na pas de fente microSD.

Lorsque nous avons examiné le Samsung Galaxy Z Flip il y a quelques mois, nous lavons fait avec beaucoup dexcitation. Nous pensions que cela ferait des vagues, et nous lavons même appelé un pas en avant pour les téléphones pliants - mais il est également clair quil existe des compromis en dehors du prix. Le matériel daffichage, par exemple, nest pas très robuste, et nous avons constaté des dommages en utilisation normale dans la semaine suivant les tests.

Ce sera intéressant si la variante 5G est lancée avec des améliorations par rapport au modèle LTE. Mais il ny a malheureusement aucune preuve de cela.

Le Galaxy Z Flip 5G aurait le numéro de modèle SM-F707B pour le marché international. Les numéros de modèle SM-xxxB correspondent généralement aux lancements dappareils 5G Galaxy en Europe et sur des marchés comme lAustralie.

Bien que SamMobile ne soit pas encore certain des marchés qui recevront certainement le nouveau téléphone 5G, il pense quune sortie nord-américaine peut être attendue.