Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La série Galaxy S20 de Samsung est encore très nouvelle, et pourtant, nous commençons déjà à en apprendre davantage sur le prochain smartphone de lentreprise.

Selon Ice Universe ( @UniverseIce ), le prochain Galaxy S21 pourrait comporter une technologie de caméra "sous écran", ce qui nous fait nous demander sil aura un écran sans lunette - un sans encoches, découpes ou perforations - car il aurais une caméra sous la vitre. Les fabricants de téléphones Oppo et Xiaomi ont déjà fait la démonstration de prototypes avec une telle technologie, ce nest donc pas impossible.

Samsung envisage dutiliser la technologie de caméra sous écran sur le Galaxy S21 en premier et évalue la faisabilité de la technologie. - Univers de glace (@UniverseIce) 9 avril 2020

Cependant, Ice Universe - qui a un palmarès décent en ce qui concerne les fuites de nouvelles sur les prochains téléphones de Samsung - ne spécifie pas quil sagit dune caméra selfie sous-écran. Nous supposons simplement que cest le capteur avant.

Il y a cependant dautres rumeurs sur la caméra selfie du Galaxy S21. Par exemple, Samsung pourrait utiliser un capteur plus grand avec une stabilisation optique de limage. Il aurait (via SamMobile ) testé deux prototypes: lun avec un capteur 1/2 pouce (probablement une résolution de 48 mégapixels) et un autre avec un capteur 1 / 2,55 pouce (probablement une résolution de 12 mégapixels) avec OIS.

Le Galaxy S20 et le Galaxy S20 + utilisent un appareil photo selfie 1 / 3,2 pouces de 10 mégapixels avec autofocus à deux pixels. Le Galaxy S20 Ultra utilise un capteur 1 / 2,65 pouces de 40 mégapixels avec autofocus Super PD. Tous les trois peuvent enregistrer jusquà 4K vidéos 60 ips et avoir la mise au point automatique à laide de leurs caméras frontales.

En dautres termes, le S21 pourrait non seulement inclure un snapper selfie sous-affichage, mais aussi un capteur plus grand et un OIS.