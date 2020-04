Samsung montre le Galaxy A41, un nouveau smartphone de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a démontré qu'il voit encore un grand potentiel dans le bas de gamme du marché des smartphones en retirant les enveloppes du Galaxy A41, son dernier smartphone milieu de gamme, ce qui pourrait vous faire sentir comme vous avez un téléphone Galaxy haut de gamme sans coûter presque autant que le les navires phares du fabricant.

Le Galaxy A41 (ces conventions de nommage sont de plus en plus difficiles à suivre) a un écran de 6,1 pouces que Samsung appelle un écran AMOLED Infinity-U, qui n'est pas aussi chic que le Galaxy S20, mais devrait toujours être assez grand pour le prix, qui sera de 269£au Royaume-Uni.

Il est soutenu avec une batterie 3,500mAh qui a 15W charge rapide, bien qu'en vérité, cela commence à ressembler plus à une charge normale sur le marché des smartphones cette année.

Impressionnant, il y a aussi une baie de caméra solide sur le dos du téléphone, malgré le prix réduit - vous obtenez toujours trois objectifs, sous la forme d'un appareil photo principal de 48MP, d'une caméra de 5MP de profondeur et d'une option ultra-large de 8MP, ce qui vous permet d'obtenir beaucoup de variété lorsque vous tirez. Bien sûr, la caméra frontale est également présente et correcte à 25MP, avec une petite encoche dans l'écran un autre différenciateur entre cela et les combinés plus chers de Samsung, qui disposent de caméras perforées.

Le téléphone sera disponible en bleu, argent et noir, et tous les trois présentent les motifs légèrement ombragés que vous pouvez voir ci-dessus, plutôt que simplement une couleur unie - Samsung appelle ces jeux de couleurs Prism Crush, pour ce que ça vaut.

L'A41 viendra avec 4 Go de RAM et seulement 64 Go de stockage interne, mais vous serez en mesure d'étendre jusqu'à 512 Go en utilisant une carte microSD, tandis que son processeur octa-core est également sensiblement moins puissant que d'autres modèles.

Pourtant, pour 269£, vous pouvez accepter quelques raccourcis, et nous serons impatients de mettre la main sur elle bientôt pour le mettre à son rythme. Le téléphone devrait être disponible en mai, en Europe au moins.

Samsung a également profité de l'occasion pour annoncer les versions 5G de ses smartphones Galaxy A51 et A71 , un nouvel élargissement bienvenu du marché 5G.