Le Galaxy S20 de Samsung a été lancé fin février 2020, nous donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre des smartphones de la société sud-coréenne cette année.

Le prochain appareil majeur devrait être le Galaxy Note 20, qui, dans le passé, a amélioré la gamme Galaxy S et la améliorée dans certains domaines, tels que le design et lappareil photo.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Galaxy Note 20.

Août 2020

La série Samsung Galaxy Note est généralement lancée en août. Lannée dernière, cétait la première fois que Samsung sortait plus dune taille de Galaxy Note , avec le Note 10 et le Note 10+, suivi du Note 10 Lite quelques mois plus tard. Avec le Galaxy S20 en trois tailles , nous nous attendons à voir un Note 20 et un Note 20 Plus cette année également.

Nous prédisons également que Samsung sen tiendra au lancement en août du Note 20, bien que cela puisse être soumis à des retards dans le climat actuel. Nous ne nous attendons certainement pas à voir les appareils Note 20 avant août 2020.

En termes de prix, nous nous attendions à ce que Samsung lance les appareils Note 20 aux mêmes prix que leurs prédécesseurs, ou légèrement plus. Le Samsung Galaxy Note 10 commence à 869 £ ou 949 $ et le Note 10+ commence à 999 £ ou 1099 $.

Imperméable

Version premium

Probablement deux tailles

S Pen

Il ny a pas encore eu un grand nombre de fuites autour du design du Samsung Galaxy Note 20, bien que cela soit susceptible de changer dans les mois à venir. Nous nous attendons à ce que la série emprunte à la série Galaxy S20, bien que Samsung apporte généralement des modifications aux appareils Note. La caméra frontale de perforation centralisée a dabord été introduite sur la Note 10 avant dêtre introduite sur la gamme S20, par exemple.

Attendez-vous à un cadre métallique étanche pris en sandwich entre les panneaux de verre et attendez-vous également à des finitions intéressantes. Un capteur dempreintes digitales sous lécran est probable, ainsi quun boîtier de caméra arrière proéminent et il y aura un stylet S intégré. Nous attendons également au moins deux options de taille, les deux présentant un design similaire en dehors de la taille.

Un modèle Lite peut également apparaître, mais pas plus tard dans lannée.

Deux ou trois tailles

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Avec lintroduction dun taux de rafraîchissement de 120 Hz par Samsung sur tous les modèles du Galaxy S20, les modèles du Note 20 offriront probablement également la vitesse de rafraîchissement la plus rapide - on prétend cependant quil sera amélioré pour le Note 20.

Le Note 10 a un écran de 6,3 pouces, le Note 10+ a un écran de 6,8 pouces et le Note 10 Lite a un écran de 6,7 pouces. Nous nous attendions à des tailles daffichage similaires pour les appareils Note 20, avec des bords incurvés.

Certains rapports ont suggéré une caméra sous-écran, ce qui annulerait le besoin de la caméra à perforation, mais pour linstant, ce nest quune rumeur et il se peut quun seul des modèles Note 20 le propose.

Des améliorations logicielles sur la gamme S20 sont probables

Nous nous attendions à ce que la série Samsung Galaxy Note 20 prenne la série Galaxy S20 en termes dappareil photo. Il est probable que le Note 20+ offrira des spécifications dappareil photo similaires au Galaxy S20 +, mais avec quelques ajouts ou améliorations de fonctionnalités ici et là, tandis que le Note 20 standard tirera probablement ses spécifications du S20 standard.

Si tel est le cas, le Note 20+ pourrait avoir un capteur principal 12MP, un capteur téléobjectif 64MP, un ultra large 12MP et un capteur DepthVision à larrière. Nous pensons que le modèle standard Note 20 sera similaire.

Qualcomm SD865 ou Exynos 990

Probablement au moins 12 Go de RAM

Batteries susceptibles de correspondre au Galaxy S20

Le Samsung Galaxy Note 20 fonctionnera probablement sur les mêmes processeurs que la gamme Galaxy S20 avec le Samsung Exynos 990 ou le Qualcomm Snapdragon 865 sous le capot, selon la région dans laquelle vous lachetez. Il sagit probablement du Note 20 et du Note 20+ offrira également au moins 12 Go de RAM, bien que Samsung puisse augmenter la RAM du modèle Plus pour correspondre à lUltra.

Certains rapports ont suggéré que le modèle de base du Note 20 réduirait son stockage interne à 128 Go au lieu des 256 Go de lan dernier, il serait logique que le S20 et le Note 20 partagent la plupart des mêmes spécifications.

De grosses batteries sont également susceptibles de faire partie de la série Note 20. La série Samsung Galaxy S20 sétend entre des capacités de 4000mAh et 5000mAh et les premiers rapports suggèrent que le Galaxy Note 20 aura une batterie de 4000mAh, correspondant à celle du Galaxy S20. On sait actuellement ce que le Galaxy Note 20+ obtiendra.

Les informations suggèrent que le Samsung Galaxy Note 20 nobtiendra pas de batterie supplémentaire par rapport au Galaxy S20.

Des haut-parleurs avec des antécédents très fiables ont suggéré que le Note 20 serait très similaire au S20 dans pratiquement tous les sens, sauf pour avoir un S Pen et des coins légèrement moins ronds.

Selon Sammobile , Samsung pourrait réduire le stockage du modèle de base Galaxy Note à 128 Go plutôt que le stockage de 256 Go lancé sur le Note 10.

Ice Universe a tweeté que le Samsung Galaxy Note 20 est nommé en interne "Project Canvas" et que le S Pen verra de nouvelles fonctionnalités apparaître pour les appareils 2020.

Patently Mobile a rapporté que Samsung a obtenu un brevet pour un smartphone Galaxy doté dun écran incurvé avec des boutons physiques faisant saillie à travers la vitre.

Galaxy Note20 , Projet «C» - Univers de glace (@UniverseIce) 4 mars 2020

Un autre tweet de Ice Universe suggère que le Samsung Galaxy Note 20 comportera un affichage amélioré du taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport à la gamme Galaxy S20.

Leaker Ice Universe a tweeté une image de ce quil prétendait être le cadre de la conception du Note 20, suggérant que cétait "logique".

Cela peut être la conception du cadre du Galaxy Note20, ce qui est logique. pic.twitter.com/bO5w937vy2 - Univers de glace (@UniverseIce) 26 janvier 2020

Leaker Ice Universe a déclaré que Samsung lancerait un smartphone en 2020 avec une caméra sous écran, ajoutant que ce ne serait pas le Galaxy S11 - qui a été lancé sous le nom de Galaxy S20 - et ce ne serait pas le Fold 2.