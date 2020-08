Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung se prépare à lancer ses prochains appareils Galaxy, avec la mise à jour traditionnelle de la série Samsung Galaxy Note, un lancement qui a eu lieu en août ces deux dernières années.

Nous attendons un Samsung Galaxy Note 20 de taille normale ainsi que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, le plus grand modèle.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la série Galaxy Note 20.

5 août 2020 événement de lancement

Disponibilité du 21 août

Samsung a confirmé que son prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu en ligne le 5 août, où nous nous attendons à voir le lancement de cinq appareils, y compris les nouveaux modèles Note 20.

Un rapport des médias sud-coréens affirme que la série sera disponible à partir du 21 août, ce qui, si cela est vrai, signifie que les précommandes commenceront probablement juste après lévénement du 5 août.

En termes de prix, nous nous attendons à ce que Samsung lance les appareils Note 20 aux mêmes prix que leurs prédécesseurs. Le Samsung Galaxy Note 10 commence à 869 £ ou 949 $ et le Note 10+ commence à 999 £ ou 1099 $, bien que le Note 20 standard puisse être positionné légèrement plus bas pour réduire les coûts et le Note 20 Ultra légèrement plus élevé.

Un rapport sur MySmartPrice affirme que le Note 20 4G commencera à 999 € et le Note 20 Ultra 5G commencera à 1349 €.

Remarque 20: 161,8 x 75,3 x 8,5 mm

Note 20 Ultra: 165 x 77,2 x 7,6 mm

Note 20: gris, vert, cuivre

Note 20 Ultra: Cuivre, Blanc, Noir

Les rendus et les images suggèrent que le Note 20 Ultra ne changera pas trop par rapport au Note 10, bien que le boîtier de la caméra prononcé semble être une caractéristique, le thème des appareils 2020 de Samsung.

Attendez-vous à un cadre métallique étanche IP68 pris en sandwich entre des panneaux de verre et attendez-vous également à des finitions intéressantes. On dit que le Note 20 sera le premier appareil à utiliser Corning Gorilla Glass 7, ou Gorilla Glass Victus comme on lappelle.

La Note 20 et la Note 20 Ultra semblent cependant différentes. Le plus petit Note 20 semble avoir des coins arrondis, tandis que le Note 20 Ultra est plus carré. Les rumeurs disent que le Note 20 pourrait être positionné plus comme un modèle `` léger , avec un dos en plastique plutôt quen verre.

On pense également que le Note 20 aura un écran plat tandis que le Note 20 Ultra gardera les courbes vers les bords. Cela pourrait être pour faire la différence entre la version normale et la version plus premium de ce téléphone.

En ce qui concerne les couleurs, une fuite récente a pointé vers le gris, le bronze et le vert pour le Note 20, tandis que le Note 20+ sera disponible en noir, blanc ou bronze. Une variation en bronze a également été soutenue par la touche de bronze sur linvitation Galaxy Unpacked.

Remarque 20 Ultra: 6,9 pouces, 3200 x 1440 pixels (508ppi), 19,3: 9, 120 Hz

Remarque 20: 6,7 pouces, 2400 x 1080 pixels (392ppi), 20: 9, 60Hz

Avec Samsung introduisant un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz sur tous les modèles Galaxy S20, il est affirmé quil sera amélioré pour le Note 20 Ultra et quil sera à taux variable et devrait fonctionner en pleine résolution sur le Note 20 Ultra. Cependant, le Note 20 ordinaire pourrait ne pas obtenir laffichage à 120 Hz, comme point de différenciation et pour réduire les coûts, en sen tenant à 60 Hz à la place.

Encore une fois, cela soutient lidée que lUltra sera le véritable téléphone phare, tandis que le Note 20 pourrait être positionné plus bas et être plus abordable.

Galaxy Note20 Ultra:

Version dévolution Note10 +

Snapdragon 865+

QHD + 120Hz peut être activé en même temps

Affichage LTPO

Nouvelle fonction caméra

Nouveau SPen et fonctionnalités pic.twitter.com/t6GN5UwZnC - Univers de glace (@UniverseIce) 19 juin 2020

On pense que le plus petit Note 20 a un écran plat, le Note 20 Ultra conservant les courbes vers les bords.

Samsung a inventé les bords incurvés et cest le Note Edge en 2014 qui a lancé cette tendance. Maintenant, il semble que Samsung séloigne de cette conception. Cela soutiendra mieux le S Pen et pourrait améliorer lexpérience globale, tout en éloignant la société de nombreux fabricants chinois qui offrent ce design incurvé.

Cest aussi quelque chose de vu dans la vidéo divulguée par Evan Blass de la Note 20.

Je pense quavec une fuite comme celle-ci, plusieurs heures dexclusivité pour les sous-marins Patreon devraient suffire. Beaucoup dentre vous ont été assez patients. pic.twitter.com/MqxzlRpD5e - Evan Blass (@evleaks) 17 juillet 2020

Note 20 Ultra Principal: 108MP f / 1.8 Ultra-large: 12MP f / 2.2 Zoom: 12MP f / 3.0 5x, 50X SpaceZoom

Remarque 20 Principal: 12MP f / 1.8 Ultra-large: 12MP f / 2.2 Zoom: 64MP f / 2.0



Il y a eu beaucoup de discussions sur la composition des caméras de la famille Note 20.

Le Note 20 Ultra va voir un appareil photo reconfiguré de 108 mégapixels soutenu par un système de mise au point laser conçu pour surmonter les problèmes rencontrés par le S20 Ultra. Au-delà de cela, on pense quil y aura deux capteurs supplémentaires de 12 mégapixels pour lappareil photo ultra-large et téléobjectif.

La fonctionnalité 100X SpaceZoom serait réduite à 50X SpaceZoom, probablement pour éviter les critiques auxquelles le S20 Ultra est confronté.

Le Note 20 aura différents systèmes de caméras. Nous savons daprès les images divulguées quil naura pas le même objectif zoom périscope, et nous pensons quil aura la même combinaison dappareils photo 12 mégapixels et 64 mégapixels que les modèles Galaxy S20 et S20 +.

Cela offrira probablement un zoom 30X qui nest pas à la hauteur de la qualité du Note 20 Ultra - mais après avoir utilisé ce maquillage dappareil photo sur le Galaxy S20 +, nous pensons toujours quil est performant.

Note 20 Ultra: Qualcomm SD865 Plus ou Exynos 990, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, 4500 mAh

Remarque 20: Qualcomm SD865 Plus ou Exynos 990, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 4300 mAh

Le Samsung Galaxy Note 20 utilisera probablement des processeurs similaires à la gamme Galaxy S20 avec le Qualcomm Snapdragon 865 Plus ou un chipset Exynos. Il a été rapporté que Samsung travaillait sur un Exynos 992 mis à jour pour améliorer les performances du matériel utilisé dans le S20, bien quil ne soit pas confirmé sil sera utilisé.

Le Note 20 Ultra pourrait offrir 12 Go de RAM. Certains rapports ont suggéré que le modèle de base Note 20 réduirait son stockage interne à 128 Go au lieu de 256 Go de lannée dernière et pourrait être livré avec 8 Go de RAM, séparant à nouveau ces appareils.

Nous avons également vu la suggestion selon laquelle le Note 20 Ultra aura une batterie de 4500 mAh, ce qui nest pas aussi surprenant. Le chargement sans fil a également été mentionné pour le Note 20 Ultra dans un dossier FCC, mais ce nest pas non plus une surprise. Nous pensons que le Note 20 recevra une batterie de 4300 mAh.

Fermer la collaboration Microsoft

DeX sans fil

Améliorations du S Pen

Alors que nous nous attendons à ce que les modèles Samsung Galaxy Note 20 soient lancés avec Android 10 et One UI, on a beaucoup parlé des améliorations que ce téléphone apportera.

Nous nous attendons à voir le S Pen amélioré, réduisant le temps de réponse pour le rendre encore meilleur, tandis que les fonctions à distance devraient être améliorées.

On a également beaucoup parlé de travailler avec Microsoft. Il sagit doffrir un meilleur support pour des services comme OneNote, mais il a également été dit que le Note 20 Ultra prendrait en charge le streaming de jeux Microsoft xCloud, certains lappelant le téléphone Xbox.

Bien sûr, nous nous attendons également à voir le DeX sans fil, de sorte que vous puissiez utiliser votre téléphone comme ordinateur de bureau et il a également été question dune puce ultra large bande intégrée pour un transfert de fichiers ultra rapide.

Voici tout ce qui sest passé jusquà présent dans la perspective du lancement du Samsung Galaxy Note 20.

Un tweet de SaudiAndroid, via XDA Developers , a affirmé que le Samsung Galaxy Note 20 pourrait comporter une puce Ultra Wideband, permettant aux appareils de communiquer avec dautres combinés Note 20 lorsquils sont à proximité et de transférer des fichiers très rapidement.

Un rapport sur MySmartPrice nous a donné certains des détails de prix pour les Note 20 et Note 20 Ultra.

Une autre énorme fuite nous donne des images et des spécifications pour le Samsung Galaxy Note 20.

Le chat est vraiment sorti du sac, avec une photo complète et des spécifications qui fuient pour la version Ultra du Note 20 de Samsung.

Samsung semble se rapprocher de Microsoft dans la prochaine version de la note, prenant en charge le streaming de jeux xCloud .

Une fuite de conception provenant dune source fiable montre exactement à quoi sattendre du Note 20 Ultra.

Il semble que Samsung Unpacked va être un événement exceptionnel, avec cinq appareils confirmés pour le lancement . Cela inclura les nouveaux modèles Note, mais aussi probablement le nouveau Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Z Flip 5G et de nouveaux écouteurs.

Les fuites de code des prochains modèles Samsung Galaxy Note suggèrent quils vont introduire des options de capture vidéo plus avancées, comme la possibilité de choisir le microphone que vous souhaitez utiliser - avant, arrière ou externe.

Fiable fiable Even Blass a partagé des images du Samsung Galaxy Note 20 - le modèle de plus petite taille - afin que nous puissions avoir un bon aperçu de ce quil offrira .

Suite à une fuite qui nétait quune photo, une vidéo montrant le Galaxy Note 20 Ultra est apparue. Il montre la bosse substantielle de lappareil photo, les côtés de commutation du S Pen et que le S Pen est du même design que la version précédente. Tout est beau pour le Note 20 Ultra.

Samsung a envoyé des invitations pour son prochain événement Galaxy Unpacked, qui aura lieu le 5 août en ligne, à partir de 10 h HE.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est apparu sur une liste FCC aux côtés du S Pen et du LED View Cover. Une image réelle de lappareil - correspondant aux fuites précédentes - est également apparue sur Twitter montrant le Note 20 Ultra (ou Note 20+) en noir.

Sammobile a récupéré un rapport des médias sud-coréens suggérant que la série Galaxy Note 20 serait disponible à lachat à partir du 21 août.

Grâce à quelques images voyous sur un site Web Samsung, nous pensons avoir maintenant des images officielles du Galaxy Note 20 Ultra.

Il pourrait y avoir une version améliorée du Snapdragon 865 qui alimente le Note 20.

Une autre source a confirmé que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra aura un appareil photo de 108 mégapixels, ce qui le rend assez probable.

Les photos de ce qui est signalé comme un cas de la Note 20 montrent que la position du S Pen peut avoir basculé de lautre côté de lappareil. Le message Weibo provient dune source fiable.

Plus de fuites pour lécran Note 20, cette fois en se concentrant sur la Note 20+ ou la Note 20 Ultra, revendiquant une caméra à perforation plus petite, mais quelle offrira 120Hz en pleine résolution.

Un leaker a proposé des suggestions pour le modèle Note 20 standard, avec un affichage qui ne correspond pas tout à fait à celui du Note 20+.

Les couleurs du nouveau Galaxy Note 20 proviennent dun leaker fiable en ligne, suggérant une nouvelle gamme de couleurs fraîches.

Samsung pourrait aplatir lécran du Note 20, si l on en croit les rumeurs .

Selon une fuite via le site social chinois Weibo, Samsung organiserait un événement en ligne Unpacked le 5 août 2020 et que la Galaxy Watch 3 pourrait être lancée en même temps.

Un fuyant établi dinformations Samsung a partagé des détails sur ce que nous pourrions attendre de la caméra Note 20+ - soulevant la question de savoir si le Note 20+ sera publié en tant que Note 20 Ultra.

Un appareil appelé Samsung Galaxy Note 20 Ultra a été certifié par le Bluetooth SIG , ce qui suggère que Samsung pourrait lancer la version du Note 20 avec le nom Ultra.

Les couleurs des prochains Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ ont été divulguées .

Les rendus du plus grand modèle provenant dune source fiable - le Note 20+ - suggèrent quil y aura une unité de caméra prononcée à larrière du téléphone, mais quil sera par ailleurs similaire au Note 10+ de 2019.

Une source fiable de fuites Samsung sur Twitter a suggéré que le Note 20+ aurait une batterie de 4500 mAh.

Remarque20 +? 4500mAh pic.twitter.com/kbflauU3r6 - Univers de glace (@UniverseIce) 24 mai 2020

Les rendus du site Web Pigtou basés sur des spécifications divulguées visent à nous donner une idée de ce à quoi ressemblera la Note 20 .

Les rumeurs suggèrent que Samsung a pris une décision sur le futur dévoilement de son Galaxy Note 20 - et quil sagira dun événement virtuel en ligne.

Le Galaxy Note 20 pourrait ne pas avoir la fonction de zoom 100x du S20 Ultra, largement critiquée sur le téléphone phare.

Le Samsung Galaxy Note 20 serait doté d un appareil photo de 108 mégapixels, mais amélioré pour éviter les problèmes de mise au point du S20 Ultra.

Les rumeurs dune édition Ultra de la Note 20 ont été annulées, tandis que des détails pour la Note 20 et la Note 20+ ont été suggérés .

Une mise à jour sur les fuites à partir du 11 mai, suggérant que le Note 20 naura pas toutes les compétences de lécran Note 20+.

Note 20 Update - alors que le Note 20+ reste LTPO et 120Hz, le Note 20 sera LTPS et 60Hz. Cela a du sens puisque le LTPO coûte plus cher et devrait apparaître en premier dans les modèles premium. Vous pouvez faire 120 Hz avec LTPS, mais cela consomme beaucoup dénergie. LTPO est la meilleure implémentation pour 120Hz. - Ross Young (@DSCCRoss) 12 mai 2020

Ross Young, un consultant en affichage, a partagé des détails sur ce que nous pourrions attendre des Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ en termes daffichage. Il ny a rien pour sauvegarder ces informations, alors prenez-les avec une pincée de sel.

Remarque 20 Fuite daffichage:

La note 20 passera de 6,3 "sur le 10 à 6,42" sur la note 20. La résolution augmentera légèrement à 2345 x 1084, 404 PPI, format dimage 19,5: 9. 120 Hz avec LTPO, rafraîchissement variable, donc moins de puissance avec 120 Hz, idéal pour le mode toujours allumé. # GalaxyNote20 - Ross Young (@DSCCRoss) 11 mai 2020

Note 20+ Fuite daffichage

Remarque 20+ passera de 6,8 "à 6,87", la résolution augmentera à 3096 x 1444, ce qui donnera un rapport hauteur / largeur de 497 PPI, 19,3: 9. Il aura également un rafraîchissement de 120 Hz avec LTPO, la mise en œuvre de la puissance la plus basse de 120 Hz en raison du rafraîchissement variable. # GalaxyNote20 + - Ross Young (@DSCCRoss) 11 mai 2020

Samsung, dans son rapport trimestriel, a confirmé quun nouvel appareil Note serait lancé plus tard dans lannée.

Les rapports de Corée suggèrent que les gains de performances pourraient provenir de nimporte quelle puce Exynos 992 mise à jour.

Les informations suggèrent que le Samsung Galaxy Note 20 ne bénéficiera pas dune augmentation de la batterie par rapport au Galaxy S20.

Les fuyards avec des antécédents très fiables ont suggéré que le Note 20 sera très similaire au S20 dans pratiquement tous les sens, sauf pour avoir un S Pen et des coins légèrement moins arrondis.

Selon Sammobile , Samsung pourrait réduire le stockage du modèle de base Galaxy Note à 128 Go au lieu du stockage de 256 Go lancé sur le Note 10.

Ice Universe a tweeté que le Samsung Galaxy Note 20 porte le nom de code interne "Project Canvas" et que le S Pen verra de nouvelles fonctionnalités apparaître pour les appareils 2020.

Patently Mobile a rapporté que Samsung avait obtenu un brevet pour un smartphone Galaxy doté dun écran incurvé avec des boutons physiques dépassant à travers le verre.

Galaxy Note20 , Projet «C» - Univers de glace (@UniverseIce) 4 mars 2020

Un autre tweet du leaker Ice Universe suggère que le Samsung Galaxy Note 20 offrira un affichage amélioré du taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport à la gamme Galaxy S20.

Leaker Ice Universe a tweeté une image de ce quil prétendait être le cadre du design de la Note 20, suggérant que cétait «logique».

Cela peut être la conception du cadre du Galaxy Note20, ce qui est logique. pic.twitter.com/bO5w937vy2 - Univers de glace (@UniverseIce) 26 janvier 2020

Leaker Ice Universe a affirmé que Samsung lancerait un smartphone en 2020 avec une caméra sous écran, ajoutant que ce ne serait pas le Galaxy S11 - qui a été lancé sous le nom de Galaxy S20 - et ce ne serait pas le Fold 2.

Samsung lancera un téléphone avec appareil photo sous écran lannée prochaine!

pas S11, pas Fold 2 - Univers de glace (@UniverseIce) 17 octobre 2019

Écrit par Britta O'Boyle.