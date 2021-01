Comment éteindre ou redémarrer le Samsung Galaxy S20 ou S21

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un changement mineur mais significatif dans les modèles Galaxy S et pour ceux qui choisissent d acheter le Galaxy S20 ou le nouveau Galaxy S21, vous constaterez peut-être que vous ne savez pas comment léteindre.

Cest parce quil ne prend plus en charge une pression prolongée sur le bouton «dalimentation» pour donner les boutons dalimentation ou de veille par défaut - mais vous pouvez reprogrammer le bouton latéral si vous le souhaitez.

Tout dabord, voici comment éteindre ou redémarrer votre modèle Samsung Galaxy S20 ou S21:

Faites glisser vers le bas le volet des paramètres rapides. Vous verrez une icône dalimentation. Appuyez sur cette icône et vous verrez loption pour éteindre ou redémarrer.

Voyez, cest simple une fois que vous savez où le trouver. Mais ce nest que loption logicielle. Il existe également une option de mise hors tension du matériel.

Appuyez simplement sur le bouton latéral et le volume et maintenez-les enfoncés ensemble et vous obtiendrez la même fenêtre doptions dalimentation. Si votre téléphone tombe en panne ou ne répond plus, la même option matérielle fonctionne - maintenez le bouton latéral enfoncé et baissez le volume pendant 10 secondes. Vous devriez ressentir un petit bourdonnement et votre téléphone redémarrera.

Par défaut, une pression prolongée sur le bouton latéral du Samsung Galaxy S20 du Galaxy S21 déclenchera Bixby Voice, vous permettant de parler à lassistant numérique de Samsung. Si vous ne le souhaitez pas ou si vous souhaitez restaurer les options dalimentation que vous aviez sur les anciens appareils Samsung, cest aussi simple:

Suivez les étapes ci-dessus pour accéder à lécran dalimentation. Au bas de la page, appuyez sur "Paramètres des touches latérales" Sélectionnez ce que vous voulez que le bouton fasse.

Ici, vous avez une gamme doptions pour une pression prolongée (lancienne façon déteindre votre téléphone), ainsi quune double pression. Nous aimons lancer lappareil photo sur une double pression, mais vous pouvez changer cela pour lancer nimporte quelle application que vous aimez.

Écrit par Chris Hall.