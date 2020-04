Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a déplacé la série Galaxy S20 d'une vitesse supérieure. Plutôt que d'offrir un modèle de budget pour remplacer le S10e, nous avons eu une expansion en haut de gamme avec le S20 Ultra - un téléphone super spec, assis aux côtés du Galaxy S20 et le Galaxy S20+.

Mais il y a beaucoup à prendre en main : Samsung offre plus de fonctionnalités que quiconque hors de la boîte, il est donc facile d'oublier ou de ne jamais découvrir quelques-unes des gemmes cachées. Nous avons déchiré les téléphones pour rassembler un guide détaillé de tout ce que votre appareil S20 fera et comment le maîtriser.

Conseil supérieur du Samsung Galaxy S20 :Si vous avez du mal à trouver des choses, faites glisser les paramètres rapides vers le bas et vous trouverez une option de recherche en haut. Il suffit de commencer à taper votre requête de recherche et cela recherche universellement votre téléphone paramètres de retour, applications, contacts, rendez-vous de calendrier. C'est très puissant. Vous pouvez également le lancer en affichant la barre d'outils des applications et en appuyant sur la barre de recherche en haut.

Comment éteindre ou redémarrer le Samsung Galaxy S20 : Samsung a reconfiguré la touche latérale sur le S20, donc une longue presse lancera Bixby par défaut, plutôt que d'éteindre l'appareil comme (presque) tous les autres téléphones sur la planète. Pour éteindre le téléphone, faites glisser le volet des paramètres rapides vers le bas et appuyez sur l'icône d'alimentation. Ensuite, vous pouvez éteindre le téléphone. Sur cet écran est également un raccourci vers les paramètres de touches latérales afin que vous puissiez changer la fonction si vous le souhaitez.

Partie de l'écran d'accueil du lanceur. C'est là où vous déverrouillez votre téléphone, l'endroit pour les raccourcis et les widgets de l'application et c'est là que vous revenez lorsque vous avez fini de faire quelque chose dans une application. Maintenant supportant Android 10, vous pouvez également choisir votre style de navigation.

Activez la navigation par geste Android 10 :Par défaut, le S20 offrira les trois icônes de Samsung pour la navigation. Si vous voulez passer aux gestes d'Android 10, ouvrez les paramètres > afficher > barre de navigation. Ici, vous avez l'option pour les boutons ou les gestes en plein écran. Vous pouvez taper sur « plus d'options » pour personnaliser, mais avec des gestes en plein écran, votre téléphone vous permettra alors de glisser du côté pour revenir en arrière, en haut du bas pour rentrer chez vous, tout comme les autres appareils Android.

Personnaliser la barre de navigation :si vous utilisez les commandes de navigation à l'écran, vous pouvez personnaliser la commande. Menez dans les paramètres > afficher > barre de navigation et vous pouvez modifier l'ordre des boutons.

Modifier votre écran d'accueil : Une longue pression sur le fond d'écran sur n'importe quel écran d'accueil vous permet de modifier le fond d'écran, les thèmes, les widgets, les pages ou d'autres paramètres. Cette zone vous permettra également d'ajouter ou de supprimer des écrans complets, donc si vous voulez une page de widgets, c'est là que vous allez l'ajouter.

Obtenez plus sur votre écran d'accueil : vous pouvez modifier la taille de la grille d'écran sur laquelle reposent vos raccourcis et widgets, en fonction de la densité que vous voulez que l'écran d'accueil soit. Appuyez longuement sur le fond d'écran et sélectionnez « Paramètres de l'écran d'accueil ». Sélectionnez 4x5 pour garder les choses assez claires, 4x6, 5x5 ou 5x6 pour enfoncer plus. Nous avons tendance à utiliser 5x6, sinon les choses semblent trop grandes, mais cela revient à la préférence personnelle.

Redimensionner les widgets : De nombreux widgets sont redimensionnables. Une longue presse les sélectionne. Lorsque vous levez votre doigt, vous pouvez faire glisser la boîte bleue qui apparaît et redimensionner votre widget. Vous pouvez même redimensionner ou repositionner la zone de recherche Google.

Personnaliser la barre d'état :Il s'agit des informations qui se trouve en haut de l'écran. Rendez-vous dans Paramètres > notifications > barre d'état et vous avez quelques options. Vous pouvez limiter à trois icônes de notification, ou vous pouvez avoir tous. Vous pouvez également activer ou désactiver le pourcentage de batterie.

Autoriser votre page d'accueil à fonctionner en paysage : cette option permettra à l'écran d'accueil et au bac d'applications, aux paramètres, etc. de s'afficher en paysage. Il est désactivé par défaut, mais vous pouvez l'activer dans Paramètres > Paramètres de l'écran d'accueil > Rotation en mode paysage. Activez cette option pour obtenir la rotation vers le paysage. Ainsi, si vous passez du jeu au visionnage de films, vous n'avez pas à revenir au portrait.

Créer un dossier : il suffit de faire glisser une application au-dessus d'une autre sur l'écran d'accueil et un dossier est créé. Pour supprimer une application d'un dossier, ouvrez le dossier et appuyez longuement sur une application et vous obtiendrez un menu contextuel qui vous permet de supprimer cette application. Pour ajouter des applications, faites-les glisser dans un dossier ou appuyez sur le bouton « + » dans le dossier pour ajouter des applications.

Modifier la couleur ou le nom d'un dossier : ouvrez un dossier et entrez le nom souhaité en haut. Si vous ne voulez pas de nom, laissez le vide. Pour modifier la couleur d'arrière-plan du dossier, appuyez sur le point situé dans le coin droit et sélectionnez une nouvelle couleur - y compris des couleurs entièrement personnalisées.

Supprimer un dossier : si vous ne voulez plus de dossier, maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur Supprimer de la maison. Le dossier et les raccourcis de l'application disparaîtront.

Accédez à Samsung Daily depuis l'écran d'accueil : à gauche de l'écran d'accueil, Samsung a maintenant quelque chose appelé Samsung Daily, qui remplace Bixby Home. Vous pouvez y glisser et il vous alimentera des nouvelles, du sport, de la météo et d'autres choses du Galaxy Store, ainsi que des ajouts de certains services que vous pourriez utiliser comme Spotify. Vous pouvez modifier ce qu'il vous montre en ouvrant le menu en haut à droite et en sélectionnant les cartes que vous voulez voir.

Désactivez Samsung Daily : Si vous ne voulez pas Samsung Daily (et nous ne vous blâmons pas), appuyez longuement sur le fond d'écran et vous entrerez dans les commandes de l'écran d'accueil. Balayez vers la droite et le panneau Samsung Daily apparaîtra. Il y a un interrupteur à bascule dans le coin supérieur droit. Si vous ne souhaitez pas que le panneau Samsung Daily soit affiché sur votre écran d'accueil, éteignez-le simplement. Malheureusement, vous ne pouvez pas le changer en autre chose sans changer le lanceur.

Changer de lanceur (écran d'accueil) : Vous pouvez facilement changer l'expérience de votre téléphone avec un autre lanceur, tel que Nova, si vous voulez plus de personnalisation. Il suffit de télécharger le lanceur à partir du Play Store et de l'installer. Lorsque vous appuyez sur le bouton Accueil, vous aurez le choix de sélectionner un nouveau lanceur par défaut. Ou dirigez-vous vers Paramètres > applications et appuyez sur le bouton de menu en haut à droite. Sélectionnez « Applications par défaut », puis « application personnelle ». Vous verrez votre choix de lanceurs là-bas, choisissez celui que vous voulez. Remarque : si vous utilisez la navigation gestuelle d'Android 10, cela n'est pas pris en charge par des lanceurs tiers, vous devrez peut-être revenir à l'utilisation de trois contrôles de boutons.

Afficher les suggestions d'applications dans les applications récentes : lorsque vous appuyez sur le bouton Applications récentes ou faites glisser lentement vers le haut si vous utilisez des gestes Android 10, vous obtiendrez des vignettes de vos pages d'applications récentes, mais aussi une ligne d'applications suggérées en bas. Ils sont basés sur ce que le Galaxy S20 pense que vous pourriez vouloir basé sur les applications récemment utilisées. Si vous ne voulez pas cela, ouvrez le menu en haut à droite dans la barre de recherche et désactivez les « applications suggérées ».

Conversations popout dans une fenêtre séparée : Vous vous souvenez de Facebook Chat Heads ? Samsung peut le faire avec des services de messagerie à travers le Galaxy S20, faisant apparaître la conversation dans un bouton flottant afin que vous puissiez répondre sans changer d'application - tant que l'application prend en charge l'utilisation de plusieurs fenêtres. Il s'appelle « smart pop-up view » et vous pouvez le trouver dans les paramètres > advanced features > smart pop-up view. Vous pouvez basculer les applications que vous souhaitez contextuel (nous avons utilisé pour les services de messagerie), puis vous pouvez y répondre dans une fenêtre séparée. C'est désactivé par défaut.

Samsung pousse Bixby comme son assistant numérique, tandis que comme un téléphone Android, vous obtenez Google Assistant aussi. Installez Alexa et cela devient une option - bien que Samsung vous permettra également d'accéder au Finder et Samsung Internet via la même route. Voici toutes les options de gestion pour ces assistants virtuels.

Accédez à l'Assistant Google : une longue pression sur virtuel sur le bouton d'accueil à l'écran lancera l'Assistant Google. Vous pouvez ensuite parler à Google et bénéficier de l'expérience complète prévue par Mountain View. Ceci est synchronisé avec votre compte Google à partir de la connexion, donc fonctionne avec tout ce que vous avez déjà configuré Google Assistant pour faire. Si vous utilisez des gestes Android 10, effectuez un balayage en diagonale depuis le coin inférieur pour lancer Assistant.

Activez le mot d'accès « Ok Google » : le mot d'accès pour que Google réponde uniquement avec votre voix fait partie de l'application Google, mais vous devrez l'activer pour qu'il réponde. Rendez-vous dans l'application Google, appuyez sur « plus » dans le coin inférieur droit, paramètres > voix > correspondance vocale > hey Google. Activez l'option et tant qu'il y a une correspondance vocale liée à votre compte, elle vous reconnaîtra et vous donnera le contrôle vocal de votre téléphone.

Désactiver GoogleAssistant ou tous les assistants : si vous ne voulez pas que Google Assistant sur ce raccourci du bouton d'accueil, vous pouvez supprimer la possibilité de le lancer là. Accédez à Paramètres > applications, ouvrez le menu en haut à droite et sélectionnez les applications par défaut. Ensuite, dirigez-vous vers « Assist app », puis sur « Device Assistance app ». Vous verrez maintenant l'option de sélectionner « aucun ». Appuyez sur cette option et rien ne se passera alors en appuyant longuement sur le bouton d'accueil ou lorsque vous balayez les coins.

Changez votre assistant numérique en Alexa ou Bixby Voice : si vous préférez lancer Alexa sur le bouton d'accueil, installez l'application Alexa, puis, comme ci-dessus, changez l'application d'assistance par défaut sur Alexa - ou Bixby Voice si vous préférez. Cela signifie que vous avez Alexa ou Bixby accédé via l'écran d'accueil au lieu de Google. Le mot d'accès Alexa ne fonctionnera pas.

Lancer Bixby Voice : Si vous voulez utiliser Bixby, appuyez longuement sur le bouton latéral et Bixby va lancer. Vous devrez être connecté à un compte Samsung utiliser Bixby. Vous pouvez également activer le mot chaud « Salut Bixby ». La façon la plus simple de le faire est de lancer Bixby, de glisser vers le haut à partir du bas, puis d'ouvrir le menu en haut à droite. Cela fera apparaître les paramètres de la voix de Bixby - appuyez sur « réveil vocal » et vous serez en mesure d'obtenir le contrôle avec votre voix. Il est désactivé par défaut, donc si vous ne l'utilisez pas, laissez-le éteint.

Réassigner le bouton latéral :Il n'y a plus de bouton Bixby comme les derniers modèles Galaxy S, mais il n'y a qu'un seul bouton. Allez dans Réglages > Fonctionnalités avancées > Touche latérale. Ici vous obtenez toutes les options pour cette touche latérale, de sorte que vous pouvez supprimer Bixby, vous pouvez le régler pour éteindre le téléphone avec une longue pression, lancer l'appareil photo avec une double pression ou ouvrir une application de votre choix. Fondamentalement, vous pouvez choisir.

La zone de paramètres rapides fait partie d'Android où vous pouvez accéder aux paramètres les plus fréquents de votre appareil, comme les modes d'économie d'énergie, Wi-Fi et Bluetooth. Il s'agit d'une sélection de raccourcis, accessibles lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran sur le téléphone Samsung. Samsung ajoute également quelques éléments supplémentaires ici.

Accédez instantanément au volet des paramètres rapides et des notifications depuis votre écran d'accueil : faites glisser votre doigt vers le bas n'importe où sur l'écran d'accueil et le volet des notifications glissera vers le bas, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous étirer vers le haut de la page, faites glisser à nouveau vers le bas et vous obtiendrez des réglages rapides - très utile sur la page plus grands téléphones Galaxy S20+ et S20 Ultra. Ceci est désactivé par défaut, pour l'activer appuyez longuement sur le fond d'écran et sélectionnez « Paramètres de l'écran d'accueil », puis « balayez vers le bas pour le panneau de notification ».

Modifier les paramètres rapides : Pour modifier les raccourcis que vous voyez lorsque vous balayez vers le bas les notifications, faites glisser deux fois vers le bas pour voir la grille complète, ouvrez le menu en appuyant sur les trois points et sélectionnez « commande des boutons ». Vous verrez la liste complète des options sur plusieurs pages. Vous pouvez faire glisser pour réorganiser ou supprimer les raccourcis dont vous n'avez pas besoin. Conseil supérieur : seules les six premières applications sont affichées dans la vue compacte en haut, alors faites de ces premières raccourcis de paramètres.

Accédez instantanément aux paramètres de l'appareil à partir de paramètres rapides : Il s'agit d'un conseil Android standard, mais idéal pour accéder aux paramètres instantanément. Appuyez longuement sur le raccourci (par exemple Bluetooth) et vous accéderez instantanément au menu des paramètres complet. Il est vraiment utile pour les options Wi-Fi, Bluetooth et économie d'énergie.

Accès aux périphériques connectés dans le volet Paramètres rapides : Par défaut, vous constaterez que les périphériques connectés et les supports sont également affichés dans le volet Paramètres rapides. Cela signifie que vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas et toucher pour accéder à la musique que vous écoutez ou aux haut-parleurs auxquels vous êtes connecté. L'option périphériques couvre les connexions directes ainsi que les SmartThings, donc si vous êtes un utilisateur de maison intelligente, c'est un moyen d'accéder directement à ces appareils. Vous pouvez trouver que vous n'avez pas ou que vous avez besoin de cette option, donc vous pouvez la désactiver en ouvrant les paramètres rapides et en appuyant sur le menu en haut à droite. Ensuite, appuyez sur « Disposition rapide du panneau » et désactivez « Afficher les médias et les appareils » pour le supprimer.

Réglez rapidement la luminosité de l'écran : Samsung vous permet d'accéder à la luminosité via le panneau de réglages rapides, il suffit de le glisser vers le bas et vous verrez le curseur. Si vous voulez ajuster la luminosité automatique, appuyez sur la flèche vers le bas à l'extrémité droite du curseur et cela vous mènera directement à ces paramètres, où vous pouvez l'activer ou la désactiver.

La barre des applications fait partie du lanceur sur votre téléphone et c'est la zone dans laquelle vos raccourcis d'application vivent.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil : Ceci est une option populaire pour certains. Si vous souhaitez supprimer la barre d'outils des applications, appuyez longuement sur l'écran d'accueil et appuyez sur « Paramètres de l'écran d'accueil ». Ensuite, sélectionnez « Mise en page de l'écran d'accueil » et vous verrez deux options, « écran d'accueil uniquement » ou « écran d'accueil et d'applications ». Le premier supprime complètement le bac d'applications, comme l'iPhone.

Ajouter ou supprimer un bouton de la barre d'état des applications : par défaut, il n'y a pas de bouton de la barre d'état des applications et vous ouvrez la barre d'état des applications avec un balayage. Si vous voulez que le bouton retourne tête dans les paramètres de l'écran d'accueil comme ci-dessus et sélectionnez « bouton applications ». Ici, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre.

Balayez pour afficher ou masquer la barre d'outils des applications : comme ci-dessus, le Galaxy S20 vous permet d'afficher la barre d'outils des applications avec un balayage vers le haut. Les pages des applications elles-mêmes défilent ensuite vers la gauche et vers la droite. Si vous souhaitez revenir à la page d'accueil, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton d'accueil, vous pouvez simplement effectuer un balayage vers le haut et la barre d'outils des applications disparaît.

Modifier la taille de la grille de l'écran des applications : comme l'écran d'accueil, vous pouvez modifier la densité des applications dans le plateau/page des applications. Comme ci-dessus, allez dans les paramètres de l'écran d'accueil, et vous verrez l'option pour « grille d'écran des applications », avec jusqu'à 5x6. Ce dernier emballe plus d'applications dans.

Alphabétiser vos applications : dans la barre des applications, cliquez sur le menu dans le coin supérieur droit, puis sur « trier ». Cela vous donnera la possibilité d'avoir l'ordre alphabétique. Appuyez simplement sur cette option et tout sera mis en place.

Réorganiser les applications : appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur « trier ». Cette fois, sélectionnez « commande personnalisée ». Vous pouvez maintenant faire glisser les applications à la position dans laquelle vous les souhaitez.

Créer un dossier de la barre des applications : vous pouvez disposer d'un dossier pour les applications, que vous soyez dans l'ordre personnalisé ou alphabétique. Il suffit d'appuyer sur une icône d'application et de la faire glisser sur une autre et un dossier sera créé. Vous pouvez ensuite modifier le nom et la couleur comme vous le souhaitez.

Rechercher dans l'ensemble de votre téléphone avec Finder : En haut de l'écran des applications se trouve une barre de recherche pour Finder. Cela renvoie les résultats de recherche des applications que vous avez installées, mais peut également rechercher du contenu dans des applications, telles que Netflix, Play Store, messages, rappels, calendrier et bien plus encore. Appuyez sur la barre du Finder dans la barre des applications, puis appuyez sur le bouton de menu à droite, puis sur « gérer les applications » et vous pouvez choisir où il recherche.

Gérer les applications recherchées par Finder : si Finder renvoie des informations que vous ne voulez pas, vous pouvez désactiver certaines des applications qu'il accède. Ouvrez la barre des applications et appuyez sur le menu en haut à droite. Sélectionnez ensuite Paramètres du Finder > Choisissez les applications dans lesquelles effectuer une recherche. Cela vous permettra de désactiver les applications dont vous ne souhaitez pas de résultats.

Laissez Finder vous donner des suggestions d'applications : lorsque vous appuyez sur le Finder en haut de la barre d'outils des applications, vous obtenez immédiatement des suggestions basées sur les applications récentes que vous avez utilisées. Si vous ne le souhaitez pas, accédez aux paramètres du Finder comme ci-dessus, et vous pouvez le désactiver sous « Afficher les applications suggérées ».

Désinstaller des applications : vous pouvez désinstaller directement à partir d'une icône d'application. Appuyez longuement sur l'application et un menu contextuel vous donnera la possibilité de désinstaller une application. S'il s'agit d'une application principale (que vous ne pouvez pas désinstaller), la même option vous permettra de désactiver une application.

Ajouter des applications à votre écran d'accueil : appuyez longuement sur le raccourci de l'application dans la barre d'outils des applications. Cela vous permettra de placer un raccourci sur votre écran d'accueil en le faisant glisser vers le haut de la page, ou vous pouvez sélectionner « Ajouter à la page d'accueil » dans le menu contextuel qui apparaît.

Arrêtez d'ajouter de nouvelles icônes d'application à l'écran d'accueil :accédez aux paramètres de l'écran d'accueil (appuyez longuement sur le fond d'écran) et vous trouverez l'option « ajouter des applications à l'écran d'accueil ». Désactivez cette option, sinon toutes les applications que vous installez seront ajoutées à votre écran d'accueil. Ou allumez-le, si c'est ce que vous voulez.

Changer l'application par défaut : Android vous permet de décider quelle est l'application par défaut si vous en avez plusieurs qui feront la même chose. Sous Paramètres > applications, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis sur « applications par défaut ». Ici vous pouvez voir ce qui a été sélectionné comme navigateur par défaut, application d'appel, application de messagerie et écran d'accueil. D'autres valeurs par défaut sont sélectionnées par la première application que vous ouvrez pour une tâche particulière.

Contrôle des autorisations d'application :Android vous permet de gérer toutes les autorisations pour chaque application sur une base individuelle. Accédez à Paramètres > Applications et sélectionnez l'application de votre choix, puis appuyez sur Autorisations. Cela vous permettra d'activer et de désactiver les autorisations, de sorte que vous pouvez désactiver l'accès à l'emplacement ou aux contacts, par exemple.

L' écran de verrouillage est ce que vous voyez lorsque votre téléphone est verrouillé. Il est vraiment divisé en deux parties, l'une lorsque l'écran est éteint - où « affichage toujours allumé » peut vous donner des informations - ou l'écran de verrouillage approprié où l'écran est complètement allumé, mais vous ne pouvez pas accéder à l'appareil.

Allumez toujours à l'écran : Pour que l'écran affiche des informations « toujours allumées », dirigez-vous vers l'écran de verrouillage > toujours à l'écran et allumez-le - c'est désactivé par défaut. Cela indique lorsque l'écran du téléphone est en veille, c'est-à-dire lorsque l'écran est autrement éteint. Vous pouvez choisir de l'afficher sur un calendrier - peut-être seulement lorsque vous êtes à votre bureau - ou le montrer à tout moment ou lorsque vous appuyez sur votre téléphone. Rappelez-vous, il consomme de la batterie.

Changez le style d'horloge toujours activé : Il existe une gamme de différents types d'horloge pour l'affichage toujours actif S10. Tête dans les paramètres > écran de verrouillage > style d'horloge. Ici, vous pouvez changer l'horloge à la fois pour l'affichage toujours actif et l'écran de verrouillage. Vous pouvez également changer les couleurs, donc si vous ne voulez pas mono, vous pouvez sélectionner autre chose.

Ajoutez un contrôleur de musique ou des FaceWidgets à votre écran de verrouillage ou à l'écran en permanence : les FaceWidgets sont le nom que Samsung utilise pour obtenir d'autres informations sur votre écran de verrouillage ou toujours sur l'écran. Vous aurez probablement un contrôleur de musique là-bas par défaut, mais si vous ne le faites pas, dirigez dans les paramètres > écran de verrouillage > FaceWidgets. Vous trouverez ici toutes les options pour activer et désactiver, y compris les routines Bixby, la météo, les alarmes et les horaires.

Modifier la luminosité de l'écran toujours allumé : Ceci est lié à la luminosité automatique de votre téléphone, mais vous pouvez le remplacer manuellement pour définir vous-même la luminosité. Tête dans les paramètres > écran de verrouillage > affichage toujours actif. Dans ce menu, vous verrez « luminosité automatique ». Éteignez cela et vous pouvez régler la luminosité vous-même. Vous pouvez également modifier la luminosité manuellement en appuyant sur l'écran toujours allumé une fois qu'il s'affiche.

Modifier les raccourcis de l'écran de verrouillage : vous pouvez avoir deux raccourcis sur l'écran de verrouillage pour un accès rapide (seulement l'écran de verrouillage, pas l'affichage toujours actif). Ce sont le téléphone et l'appareil photo par défaut, mais peuvent être tout ce que vous voulez. Rendez-vous dans les paramètres > écran de verrouillage > raccourcis. Ici vous pouvez sélectionner les raccourcis gauche et droit, ou les désactiver complètement.

Désactiver/activer les notifications de l'écran de verrouillage : si vous ne souhaitez pas que les notifications soient affichées sur votre écran de verrouillage, accédez à Paramètres > Écran de verrouillage > notifications. Cela vous permet de masquer le contenu, d'afficher uniquement les icônes de l'application ou de désactiver complètement les notifications. Inversement, si vous souhaitez des notifications contenant du contenu, ne sélectionnez pas Masquer.

Modifier l'apparence des notifications d'écran de verrouillage : non seulement vous pouvez modifier les informations qui s'affichent sur l'écran de verrouillage, mais vous pouvez modifier leur apparence. Accédez aux paramètres > écran de verrouillage > notifications et vous pouvez modifier la transparence des notifications de l'écran de verrouillage. Vous pouvez également faire inverser le texte afin qu'il se démarque davantage par rapport à l'arrière-plan.

Afficher une horloge itinérante sur l'écran de verrouillage : L'une des caractéristiques les plus agréables sur les téléphones est qu'elle passe automatiquement à l'heure locale, mais une horloge itinérante peut vous montrer votre fuseau horaire à domicile. Rendez-vous dans les paramètres > écran de verrouillage > horloge itinérante. Vous pouvez également choisir où se trouve votre fuseau horaire d'origine.

La sécurité reste aussi importante que jamais, avec Samsung offrant une gamme d'options de déverrouillage.

Conseil de sécurité : La biométrie n'est pas infaillible, car en cas de panne, votre appareil reprend le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller. Par conséquent, votre appareil est seulement aussi sécurisé que le mot de passe ou le code PIN que vous utilisez, car quiconque tente de pénétrer dans votre téléphone peut toujours choisir de se diriger directement vers ces méthodes de déverrouillage. La biométrie est là pour la commodité, pas pour la sécurité.

Activer la sécurité des empreintes digitales ou faciales : Pour utiliser votre empreinte digitale ou votre visage pour déverrouiller, dirigez-vous vers les paramètres > biométrie et sécurité. Ici vous pouvez enregistrer votre visage ou vos empreintes digitales. Vous devrez définir un code confidentiel ou un mot de passe de sauvegarde en même temps pour fournir une sécurité supplémentaire. Conseil supérieur : si vous utilisez des empreintes digitales, enregistrez les doigts sur chaque main afin que vous puissiez déverrouiller la manière dont vous tenez votre téléphone.

Appuyez sur l'écran pour afficher l'emplacement du scanner d'empreintes digitales : vous pouvez faire en sorte que l'icône d'empreintes digitales s'allume en appuyant sur le téléphone, de sorte que vous sachiez où le déverrouiller. Rendez-vous dans les paramètres > biométrie et sécurité > empreintes digitales. Appuyez sur votre code PIN ou votre mot de passe, puis dirigez-vous vers « Afficher l'icône lorsque l'écran est éteint ». Vous pouvez ensuite choisir de taper sur l'écran et l'icône d'empreinte digitale apparaîtra indiquant que vous deviez appuyer sur.

Verrouillage instantané : lorsque vous appuyez sur le bouton de veille, vous voulez que votre téléphone se verrouille instantanément. Accédez à Réglages > Écran de verrouillage > Paramètres de verrouillage sécurisés. Il y a la possibilité de verrouiller l'appareil dès que l'écran se met en veille ou lorsque vous appuyez sur le bouton de veille. Si vous voulez un retard, il y a beaucoup d'options de temps.

Smart Lock/Déverrouillage Bluetooth : Encore une fois dans les paramètres > écran de verrouillage > il y a la section Smart Lock. Il s'agit d'une fonctionnalité Android standard et vous avez la possibilité de nommer des appareils de confiance, de sorte que votre Android se déverrouille lorsqu'il est connecté à autre chose. Vous pouvez nommer des appareils Bluetooth (comme votre montre connectée ou votre voiture), l'emplacement, la voix de confiance, etc. Astuce bonus : C'est essentiellement l'un des seuls endroits dans Samsung One UI où vous revenez à stocker des visuels Android !

Essuyez automatiquement votre appareil : si vous craignez que votre téléphone tombe entre de mauvaises mains et qu'il soit fissuré, vous pouvez l'effacer automatiquement. Accédez à Réglages > Écran de verrouillage > Paramètres de verrouillage sécurisés. Vous trouverez ici l'option de réinitialisation automatique d'usine si 15 tentatives de déverrouillage échouées sont effectuées.

Verrouiller les fonctions réseau et sécurité : cette option signifie que vos paramètres réseau ne peuvent pas être modifiés lorsque votre téléphone est verrouillé. Il est ainsi plus facile de localiser votre téléphone s'il est volé. Cependant, cela signifie également que vous devez déverrouiller votre téléphone pour activer le mode vol. Allez dans Réglages > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètres de verrouillage sécurisés pour trouver l'option de l'activer ou de l'éteindre.

Chiffrer votre carte SD : Si vous ne voulez pas que les gens fouiller votre carte SD s'ils la retirent du téléphone, vous pouvez la chiffrer. Ensuite, il ne peut être lu que sur votre téléphone déverrouillé. Dirigez-vous dans les paramètres > biométrie et sécurité > crypter la carte SD et vous pouvez obtenir tous les détails.

Conservez vos fichiers et applications privés dans le Dossier sécurisé : si vous craignez que les utilisateurs accèdent à votre téléphone et trouvent des choses qu'ils ne devraient pas, vous pouvez utiliser le Dossier sécurisé. Cela définit une autre couche de sécurité, vous pouvez ensuite ajouter des fichiers, des images et des applications que vous souhaitez garder cachés - ce qui peut être n'importe quoi, des photos personnelles aux documents professionnels. Vous pouvez également ajouter des secondes versions d'applications que vous souhaitez sécurisées et privées. Il est dans les paramètres > biométrie et sécurité > dossier sécurisé.

Samsung est maintenant sur sa deuxième génération d'écrans Infinity-O et sur la série Galaxy S20 il y a maintenant l'option de 120Hz.

Mode d'activation 120Hz :Il y a l'option pour 120Hz ou 60Hz sur le S20. Tête dans les réglages > affichage > fluidité du mouvement. Cela vous permettra de choisir, avec 120Hz visant à rendre les choses plus fluides. Il n'est disponible qu'en résolution Full HD+ (également par défaut), mais il consommera également plus d'autonomie que de 60 Hz.

Changer la résolution d'affichage : « Quad HD+ » disent-ils, mais la valeur par défaut est « Full HD+ ». Vous pouvez sélectionner la résolution souhaitée pour l'affichage dans Réglages > Affichage > Résolution de l'écran. Une résolution inférieure peut vous permettre d'économiser de l'énergie de la batterie.

Engagez le mode sombre : Cela a été sur les téléphones Samsung depuis un certain temps, mais c'est beaucoup plus répandu et est maintenant une fonctionnalité Android native. Il suffit d'ouvrir le menu des paramètres et de se diriger vers l'affichage. C'est la première chose que vous verrez en haut de la page, mais vous pouvez taper sur « Paramètres du mode sombre » et vous pouvez programmer le mode sombre pour apparaître au coucher du soleil.

Changez les couleurs d'affichage : sélectionnez Réglages > Mode écran et vous aurez la possibilité de modifier l'apparence de l'écran. La valeur par défaut est vive avec l'option pour le rendre naturel. Dans les couleurs vives, vous pouvez modifier la température de couleur et les paramètres RVB, si vous le souhaitez.

Activez l'amplificateur vidéo : il y a un amplificateur vidéo caché sur le S20 qui vise à stimuler les vidéos. Il fonctionne avec une gamme d'applications, y compris Netflix, Play Films, Prime Video et YouTube. Accédez à Réglages > Fonctionnalités avancées > Enhancer vidéo pour l'activer ou la désactiver en fonction de vos préférences.

Allumez le filtre de lumière bleue : cela modifie la couleur de l'écran pour réduire la lumière bleue, éviter la fatigue oculaire et vous aider à mieux dormir, théoriquement. Tête dans les paramètres > affichage > filtre de lumière bleue pour changer les temps et la force de l'effet.

Masquer l'appareil photo avant : Si vous n'aimez pas l'appareil photo sur le devant, vous pouvez le cacher dans une bannière sombre. Cela signifie que votre téléphone aura alors une lunette supérieure plus grande. Accédez à Réglages > Affichage > Applications plein écran. Ouvrez le menu pour afficher les paramètres avancés. Ici, vous trouverez une option bascule pour masquer la caméra frontale, si cela vous dérange.

Mode à une main : accédez aux réglages > Fonctionnalités avancées > Mode à une main et vous trouverez l'option d'un bouton ou d'un geste pour activer le mode à une main. Cela doit être activé, mais il va rétrécir l'écran pour vous donner un accès plus facile aux choses plus près du haut - idéal pour les petites mains sur les grands téléphones. Une fois en mode d'une main, vous pouvez passer de gauche à droite en appuyant sur les flèches. Pour quitter le mode d'une main, appuyez simplement sur la zone noire.

Samsung aime vous avertir tout le temps, donc apprivoiser ces notifications et les faire faire ce que vous voulez est une grande partie de la vie avec un téléphone moderne. Samsung remplacera souvent toutes les notifications par son propre son et vibration, donc il y a beaucoup de décrochage à faire. Nous avons couvert certaines notifications dans la section de l'écran de verrouillage ci-dessus, mais voici comment obtenir une prise en main sur tous ces bips et bourdonnements.

Pour désactiver les notifications pour une application : accédez à Paramètres > notifications et vous verrez une section « Envoyés récemment ». Appuyez sur « Voir tout » et vous obtiendrez des options de basculement faciles pour toutes les applications de votre téléphone. Ici, vous pouvez les éteindre complètement ou taper pour contrôler des notifications spécifiques.

Afficher les badges d'icône de l'application : Les badges d'icône sont une fonctionnalité d'Android, permettant à chaque application de vous montrer combien de notifications vous avez. Samsung applique cela sur l'ensemble de l'appareil. Accédez aux paramètres > notifications > badges d'icône de l'application. Vous pouvez activer ou désactiver les options, ou appuyer sur pour modifier le style (nombres ou pas de nombres). Si vous appuyez sur une application à la place, vous pouvez désactiver les points pour une application spécifique.

Affichez vos notifications d'application en appuyant longuement sur un raccourci d'application : il s'agit d'une extension assez avancée des badges d'icônes. Vous pouvez appuyer longuement sur une icône d'application qui affiche un badge et les notifications seront affichées dans un menu contextuel. Rendez-vous dans Réglages > Notifications > Badges de l'icône de l'application et vous trouverez cette option au bas de la page sous « Notifications sur les icônes de l'application ».

Désactiver une notification que vous avez reçue : Il s'agit d'une fonctionnalité Android standard, mais elle est vraiment utile. Si vous recevez une notification d'une application et que vous ne voulez plus jamais la voir, faites glisser lentement la notification vers la droite et vous verrez un rouage de paramètres. Appuyez dessus et vous verrez l'option pour désactiver les notifications pour cette application.

Apprendre à maîtriser ne pas déranger est une compétence clé d'Android. Vous pouvez l'obtenir pour vous donner les notifications que vous voulez quand vous les voulez, vous pouvez faire taire votre téléphone quand vous voulez sans avoir besoin d'un curseur mécanique, mais laissez toujours ces notifications vitales passer. Sur le Galaxy S20, vous avez cinq curseurs de volume. C'est ça, cinq : sonnerie, médias, notifications, système, voix Bixby.

Activez la légende en direct pour tout :Live Caption est une offre à l'échelle du système qui vous donnera des légendes pour les applications vidéo. Il se cache dans les contrôles de volume. Appuyez simplement sur le volume vers le haut ou vers le bas et lorsque le curseur apparaît, appuyez sur la flèche déroulante. Cela affichera tous vos contrôles de volume, mais au bas de la liste, vous verrez l'option d'activer la légende en direct.

Ignorer le basculement du volume des médias : dans les paramètres du volume (balayez le volume vers le bas ou dans Paramètres > sons et vibrations), vous trouverez la possibilité d'utiliser les touches de volume pour les médias. Cette option est désactivée par défaut, mais si vous l'activez, lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, seul le volume multimédia se déplace. Ne le laissez pas et il contrôle le volume de sonnerie, mais bascule sur le volume multimédia lorsque vous jouez des médias, par exemple dans Netflix ou Spotify.

Changez les niveaux de vibration pour tout : dirigez dans les paramètres > sons et vibrations > intensité de vibration et vous pouvez modifier les niveaux de vibration pour les appels, les notifications et le toucher.

Passez rapidement aux alertes vibrantes : si vous voulez le silence, mais que vous êtes toujours après les alertes de vibration, appuyez sur le bouton volume et appuyez sur l'icône du haut-parleur dans la fenêtre contextuelle. Cela va passer à vibrer. Ou vous pouvez maintenir le bouton de volume enfoncé pour qu'il glisse tout le chemin vers le bas pour vibrer.

Réglez le silence de votre téléphone : les commandes de volume normales ne vont que vibrer. Pour rendre votre téléphone silencieux, faites glisser votre doigt vers le bas jusqu'aux réglages rapides et appuyez sur le raccourci audio. Cela va passer par le son/vibre/muet. N'oubliez pas de rallumer le son, ou vous manquerez tous vos appels et messages, ou utilisez ne pas déranger à la place.

Éteignez le bruit de charge, déverrouillez le bruit, les sons du clavier : Samsung aurait votre Galaxy bip et vibre à chaque action et tactile. Allez dans Réglages > Son et vibration > Contrôle des sons du système/vibration et vous trouverez toutes les options pour désactiver ces éléments. Fais-le, s'il te plaît.

Activer et contrôler Dolby Atmos :Cela peut être activé dans les réglages rapides, ou diriger dans les paramètres > sons et vibrations > qualité sonore et effets. Dans la section Dolby Atmos, vous avez l'option pour l'auto, le film, la musique ou la voix comme options individuelles pour l'amélioration audio. Il y a aussi la possibilité de simplement activer Atmos automatiquement lorsque vous démarrez un jeu.

Adaptez la qualité sonore à vous : vous pouvez personnaliser la sortie sonore des appareils S20. Dirigez-vous dans les paramètres > sons et vibrations > qualité sonore et effets et vous verrez « adapter son » vers le bas. Vous pouvez prendre un profil basé sur l'âge ou créer un paramètre personnalisé basé sur un court test d'écoute.

Engagez ne pas déranger : Ne pas déranger est une fonctionnalité Android qui vous permet de faire taire votre téléphone, mais configurer une gamme d'exceptions. Faites glisser les paramètres rapides vers le bas et appuyez sur le bouton ne pas déranger pour l'activer. Vous pouvez également le définir à un horaire, par exemple la nuit, ou lorsque vous êtes au bureau. Il suffit d'appuyer et de maintenir le réglage rapide pour accéder aux options du menu complet.

Autoriser les alarmes et les exceptions dans ne pas déranger : Si vous voulez le silence alors ne pas déranger est génial. Mais si vous voulez des notifications, vous devez désigner les exceptions qui sont autorisées. Tête dans les réglages > son et vibration > ne pas déranger > autoriser des exceptions. Ici, vous pouvez autoriser des alarmes (essentielles si vous voulez vous réveiller le matin), mais aussi autoriser des appels répétés ou des contacts désignés - tels que des favoris pour les messages et les appels - ainsi que des rappels. Il vaut la peine de vérifier ce qui peut passer et ce qui ne peut pas le faire.

Autoriser les notifications dans ne pas déranger : Bien que les sons et les vibrations soient réduits au silence, vous pouvez toujours avoir des notifications silencieuses. Dans Paramètres > sons et vibrations > ne pas déranger > masquer les notifications, vous trouverez des options pour autoriser ou arrêter les notifications. Cacher tout signifie qu'il n'y a rien qui apparaît, mais vous pouvez choisir - vous pouvez désactiver les badges d'icônes, la liste des notifications, les fenêtres contextuelles et les icônes de la barre d'état.

Les caméras des S20 et S20+ sont assez différentes de la S20 Ultra - mais il y a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à prendre en main. Voici comment prendre le contrôle de la caméra.

Engagez le mode 108MP (S20 Ultra uniquement) :Le S20 Ultra dispose d'un appareil photo 108 mégapixels, mais par défaut, il est réglé sur 12 mégapixels. Si vous voulez la résolution complète, appuyez sur le bouton Format dans le viseur et vous verrez l'option « 4:3 108MP ».

Activez la capture vidéo 8K : Si vous voulez capturer des vidéos dans la résolution la plus élevée, dirigez-vous vers le mode vidéo et appuyez sur l'icône de rapport d'aspect - vous verrez l'option 16:9 8K. Vous perdez certaines fonctionnalités à cette résolution - il n'y a pas de fonctionnalités avancées, juste la capture 8K.

Utilisez le mode nuit pour de meilleurs clichés en basse lumière : Samsung a amélioré la prise de vue en basse lumière à la fois dans l'appareil photo normal et avec un mode nuit. Quand il fait sombre, l'appareil photo vous suggère d'utiliser le mode nuit - appuyez sur la notification. Ou, dirigez-vous vers les modes de prise de vue et appuyez sur le mode nuit. Lorsque vous photographiez en basse lumière, gardez la caméra aussi stable que possible, jusqu'à ce que la petite lune dans le bouton de l'obturateur soit remplie en jaune.

Obtenez une meilleure macro photo : la grande ouverture des caméras S20 signifie que les choses de près peuvent sembler floues sur les bords. Ceci est en partie causé par l'ouverture f/1.8. Prenez un peu de recul et utilisez le téléobjectif à la place - le plus étroit f/3.5 (sur le S20 Ultra) ou f/2.0 (sur le S20) pourrait obtenir plus d'un sujet proche en focus.

Utilisez Single Take pour des sujets en mouvement : Si vous regardez quelque chose d'intéressant qui bouge autour, comme un artiste de rue ou peut-être votre chien, Single Take peut saisir toute une gamme d'images et de vidéos pour vous. Remarque :Single Take ne capture pas le son en mettant sa propre bande son sur la vidéo.

Comment sortir d'un mode appareil photo : Si vous trouvez que vous êtes coincé en mode appareil photo et que vous ne savez pas comment revenir, recherchez la flèche arrière dans le coin gauche du téléphone. Cela reviendra au viseur normal.

Désactiver la correction de distorsion ultra-grand angle : lorsque vous prenez une photo avec l'appareil ultra-large, le logiciel corrige une partie de la distorsion qui s'accompagne. Le peut être une ligne droite qui est courbée quand elle ne devrait pas l'être, par exemple. Si vous préférez que le téléphone ne le fasse pas, dirigez-vous vers Paramètres de l'appareil photo > option d'enregistrement et vous verrez l'option pour l'éteindre.

Activez le mode de suggestion de prise de vue : Une fonctionnalité introduite sur le S10, elle analysera la scène et suggérera la meilleure composition. La caméra vous proposera la meilleure prise de vue que vous pouvez prendre et vous aidera à l'aligner à l'aide d'un guide à l'écran. Ouvrez l'appareil photo et appuyez sur le rouage des paramètres en haut et vous trouverez l'option d'allumer.

Utilisez l'optimiseur de scène pour améliorer vos photos : le nouvel optimiseur de scène utilise l'intelligence artificielle pour améliorer vos photos, tout en permettant des photos de nuit portables plus longues. Dans le viseur de l'application de l'appareil photo, vous verrez l'icône tourbillon dans un coin. S'il est bleu, alors l'optimiseur de scène est activé et identifiera la scène et choisira les meilleurs paramètres pour vous. S'il n'y a pas d'icône tourbillon, dirigez-vous vers les paramètres de l'appareil photo et basculez sur l'optimiseur de scène. Vous obtenez également l'option de modifier comment cela fonctionne dans la même section.

Lancement rapide de la caméra : Par défaut, une double pression sur le bouton latéral lancera la caméra. Si vous voulez changer cela - comme nous l'avons mentionné pour les touches latérales ci-dessus - dirigez-vous dans les paramètres > fonctionnalités avancées > touche latérale et vous trouverez les contrôles.

Changez de mode de l'appareil photo : l'appareil photo se charge et vous pouvez faire glisser les modes à partir de la photo, en passant par les modes que vous verrez vers la droite ou vers le bas. Fondamentalement, vous pouvez glisser le long de cette liste, en passant par une seule prise, photo, vidéo, plus encore. Vous pouvez glisser sur l'écran de l'appareil photo pour vous déplacer dans les modes. En plus, vous trouverez les autres fonctions, comme pro (contrôle manuel), nuit, mise au point en direct, hyperlapse et ainsi de suite.

Modifiez les modes d'appareil photo disponibles : vous n'avez pas à vous en tenir aux options par défaut ci-dessus - vous pouvez ajouter ou supprimer des modes que vous trouvez plus utiles. Dirigez-vous vers « more » et vous verrez un crayon apparaître en bas. Appuyez dessus et cela vous permettra de faire glisser les modes que vous voulez dans la liste, de sorte que vous pouvez facilement les sélectionner sans ouvrir le menu « plus » à chaque fois.

Passez rapidement de la caméra arrière à la caméra avant : il y a un bouton pour basculer entre les caméras avant et arrière, mais vous pouvez également le faire avec un balayage. Il suffit de glisser vers le haut ou le bas de l'écran pour passer à l'autre appareil photo. (Fondamentalement, faites glisser dans la direction opposée à celle qui change le mode de prise de vue comme ci-dessus.) Ou, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation et les caméras vont basculer.

Activer la capture brute : Si vous voulez enregistrer les fichiers dng ainsi que les fichiers jpeg standard, rendez-vous dans les paramètres > options de sauvegarde. Voici l'option pour enregistrer les fichiers bruts et jpeg. Pour l'utiliser, vous devrez être en mode Pro, cependant, si vous voulez des fichiers bruts, allumez-le et tirez dans Pro - vous ne pouvez pas non plus passer à 108MP dans ce mode, donc vous ne pouvez pas obtenir cet énorme fichier brut.

Activer la stabilisation vidéo : pour stabiliser votre vidéo sur la caméra arrière, appuyez simplement sur l'icône à gauche avec une main et des lignes agitantes. Cela active le mode super stable. Il est jaune quand il est allumé. Vous ne pouvez pas avoir super stable sur la vidéo 8K.

Tournez dans la vidéo HDR10+ : HDR10+ est une fonctionnalité bêta (ou « labs »). Passez en mode vidéo, puis ouvrez les paramètres de l'appareil photo > fonctions d'enregistrement avancées. Vous pouvez basculer sur HDR10+, mais soyez averti que vous ne pouvez les afficher que sur un écran compatible HDR10+, sinon ils ressemblent à une vidéo de faible qualité. Vous ne pouvez également capturer HDR10+ qu'à 1080/30p, pas la gamme complète de résolutions de l'appareil photo.

Prenez un portrait selfie :Plutôt que d'offrir un mode portrait, Samsung offre « focus en direct », ce qui brouille l'arrière-plan. Il suffit de passer à la caméra frontale et de sélectionner la mise au point en direct dans le menu. Il y a quatre effets de bokeh différents à essayer. Notez que le lissage de la peau est activé par défaut, alors appuyez sur l'icône de baguette si vous voulez apporter des modifications.

Utilisez AR Emoji :Ceci est maintenant un mode over dans le menu. Il vous permettra de capturer un emoji qui est vous ou d'utiliser divers caractères AR. Il suffit de taper AR emoji et amusez-vous.

Pour prendre une photo longue exposition : ouvrez le mode Pro. Sur le côté droit/bas, vous verrez l'option de changer la longueur de l'exposition avec un symbole qui ressemble à un obturateur de caméra. Utilisez le curseur pour sélectionner la durée souhaitée. L'icône de compensation d'exposition indique si vous allez dépasser ou sous-exposer, en passant de + à -.

Modifier la vue de la galerie : Si vous regardez vos photos et que vous souhaitez afficher plus ou moins, vous pouvez pincer le zoom pour modifier la vue des vignettes.

Depuis que Samsung a introduit les bords sur l'écran Infinity, il a essayé de trouver des choses à faire avec lui. Si vous ne voulez aucune des fonctions, vous pouvez tout désactiver.

Ajouter ou supprimer des panneaux de bord :accédez aux paramètres > Affichage > Écran de bord et appuyez sur les panneaux de bord. Ici, vous verrez la sélection des panneaux disponibles et vous pouvez ajouter et supprimer ceux que vous ne voulez pas. Tenez-vous à l'utile, sinon vous passerez plus de temps à naviguer et moins de temps à faire. La sélection intelligente vaut la peine d'être étudiée.

Déplacez la poignée du panneau de bord où vous voulez : vous pouvez déplacer la poignée de bord (où vous devez faire glisser pour ouvrir les panneaux de bord) vers n'importe où sur la gauche ou la droite de l'écran. Il suffit d'appuyer et de maintenir et vous pouvez le faire glisser où vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas pouvoir le déplacer, vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres, comme ci-dessous.

Modifiez la taille et la transparence de la poignée du panneau de bord : Tête dans les paramètres > affichage > écran de bord > panneaux de bord. Ensuite, appuyez sur le menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Paramètres de la poignée ». Dans ces paramètres, vous pouvez changer la poignée - y compris la rendre invisible, changer la couleur, la taille et si vous voulez qu'elle vibre quand elle est touchée.

Activer l'éclairage des bords pour les notifications : les bords de l'écran peuvent s'allumer pour vous donner des notifications. Tête dans les paramètres > Affichage > Ecran de bord > Eclairage de bord. Vous pouvez modifier le style de l'éclairage de bord et désigner les applications dont il vous informera. Vous pouvez l'avoir sur pour tout, ou simplement pour les applications qui vous intéressent vraiment.

Désactiver l'écran de bord : accédez aux paramètres > Affichage > Écran de bord et désactivez les panneaux de bord. Ils seront bannis dans le seau de fonctions que vous n'utilisez jamais.

Bixby est l'assistant de Samsung. Il a fait ses débuts sur le Samsung Galaxy S8 en 2017 et est apparu par la suite dans les téléphones qui ont suivi. L'assistant IA peut faire une série de choses, mais il est essentiellement divisé en Bixby Voice (avec son propre écran) et Bixby Vision. Nous avons abordé quelques conseils de Bixby Voice dans la section des assistants numériques ci-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur Bixby, nous avons une fonctionnalité Bixby complète pour vous de profiter.

Configurez une routine Bixby :accédez aux paramètres > Fonctionnalités avancées > Routines Bixby et vous trouverez cette option. Cela vous permettra de configurer diverses recettes If and then. Par exemple, lorsque vous voyagez à l'étranger, désactivez les données mobiles. Vous pouvez faire des routines personnalisées basées sur l'ouverture d'une application, ce qui est idéal pour les jeux, par exemple.

Utilisez Bixby pour accéder aux paramètres de votre téléphone : Une des choses charmantes à propos de Bixby est qu'il peut être utilisé pour accéder aux paramètres de votre téléphone. Appuyez longuement sur la touche Bixby et Voice commencera à écouter, puis dites ce que vous voulez changer sur votre téléphone.

Utilisez des commandes rapides pour modifier l'état de votre téléphone : il existe une gamme de commandes rapides qui adapteront votre téléphone à des paramètres particuliers, comme la conduite, par exemple. Ils vous permettront d'utiliser Bixby Voice pour les activer en un clin d'œil. Ouvrez Bixby via le bouton, faites glisser vers le haut pour ouvrir la page principale de Bixby, ouvrez le menu en haut à droite et vous trouverez des « commandes rapides ». Ici, vous configurez ce que vous voulez arriver lorsque vous dites une chose particulière. C'est comme Bixby Routines, mais pour la voix.

Que Bixby réponde uniquement lorsqu'il est connecté à un appareil Bluetooth : c'est un plaisir. Allez dans Paramètres Bixby > Réponse vocale et vous trouverez l'option pour vous assurer que Bixby ne répond que par la voix lorsqu'il est connecté à un périphérique Bluetooth. Il est idéal pour le contrôle manuel, dans la voiture par exemple.

Utilisez Bixby Vision pour traduire : ouvrez l'appareil photo et vous trouverez le Bixby Vision dans les modes appareil photo. Appuyez dessus et il ouvrira Vision. Par défaut, il est configuré pour lire les codes à barres et les achats - mais ouvrez le menu et vous trouverez l'option d'activer la traduction, ce qui est beaucoup plus utile. Ensuite, il trouvera du texte et traduire en direct ce texte pour vous.

Faites une capture d'écran : appuyez simultanément sur les boutons de volume et de veille. Une capture d'écran sera capturée.

Balayez la paume pour une capture d'écran : si vous ne voulez pas appuyer sur les boutons pour prendre une capture d'écran, dirigez-vous dans Paramètres > Fonctionnalités avancées > mouvements et gestes et activez le balayage de la paume pour capturer. Cela vous évite d'avoir à appuyer sur deux boutons à la fois. Il devrait être activé par défaut.

Utilisez la capture intelligente : Samsung vous donne plus d'options pour les captures d'écran. Accédez aux paramètres > fonctionnalités avancées > mouvements et gestes > capture intelligente. Cela vous permettra de faire défiler pour obtenir plus d'une page, avec des options de modification instantanée et de partage aussi. Il est idéal pour capturer des pages Web complètes. Il y a aussi un générateur de balises qui scannera l'image et suggérera des balises à ajouter.

Capturez un gif à partir de l'écran : Vous pouvez créer un gif instantanément à partir de tout ce qui est en cours de lecture sur votre téléphone, comme une vidéo sur Twitter, Instagram ou YouTube. Activez le panneau de bord Smart Select. Ensuite, une fois que votre vidéo est à l'écran, effectuez un balayage pour sélectionner intelligemment à partir du bord et sélectionnez l'animation. Une fenêtre d'aperçu apparaîtra qui vous permettra d'enregistrer une vidéo pour créer un gif.

Le Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont des batteries massives - 4000mAh, 4500mAh et 5000mAh respectivement. Mais ils brûlent aussi assez rapidement à travers eux. Voici comment tirer le meilleur parti d'eux.

Éteignez l'écran 120 Hz : le taux de rafraîchissement rapide mange plus de batterie, donc si vous êtes en train de vous battre, éteignez-le. Les instructions sont dans la section d'affichage ci-dessus.

Passer en Full HD+ : c'est le paramètre par défaut pour les téléphones Samsung pour une raison - parce que les résolutions plus élevées consomment plus d'autonomie de la batterie. Encore une fois, les instructions sont ci-dessus, mais dirigez-vous vers Paramètres > affichage et vous trouverez l'option.

Activez le mode obscurité sur votre appareil : il y a des preuves que l'utilisation du mode obscurité réduit l'alimentation dont le téléphone a besoin pour éclairer tous ces fonds blancs. Encore une fois, c'est dans les paramètres d'affichage.

Désactivez les fonctionnalités que vous n'utilisez pas : les téléphones Samsung sont entièrement chargés avec des fonctionnalités et vous ne les utiliserez pas toutes. Dans de nombreux cas, vous pouvez les désactiver. Cela pourrait inclure tout à voir avec Bixby, NFC, la deuxième fente pour carte SIM, les panneaux de bord, l'éclairage des bords, toutes les notifications de vibration.

Affichez ce qui consomme de la batterie : accédez aux paramètres > entretien de l'appareil et appuyez sur la batterie. Cela vous montrera l'utilisation prédite de la batterie en fonction de vos moyennes sur 7 jours, et en tapant sur « l'utilisation de la batterie » vous montrera ce qui consomme cette batterie.

Consultez votre historique d'utilisation de la batterie : sur la page d'utilisation de la batterie détaillée ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le graphique pour voir quelle était votre utilisation au cours des 7 derniers jours. Le défilement vers le bas de la page révélera les applications qui utilisaient le plus de batterie.

Gérer l'économie d'énergie de l'application : dans Paramètres > Entretien de l'appareil > Batterie, vous trouverez la gestion de l'alimentation de l'application. Ici, vous pouvez choisir de mettre certaines applications en veille si vous pensez qu'elles utilisent trop de puissance en arrière-plan. Par exemple, si Amazon Alexa semble utiliser la batterie en arrière-plan, vous pouvez choisir de restreindre cet accès en arrière-plan. Faites attention cependant - certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme vous vous attendez si elles sont endormies.

Activer le mode d'économie d'énergie : soit appuyez sur le raccourci dans les paramètres rapides, soit accédez à Paramètres > Entretien de l'appareil > Batterie. Ici, vous pouvez changer le mode d'alimentation et engager une économie de batterie moyenne ou maximale, avec la possibilité de modifier les paramètres pour chaque mode. Vous pouvez également opter pour une économie d'énergie adaptative.

Utiliser sans fil PowerShare :le Samsung Galaxy S20 peut inverser la charge sans fil. Il y a un bouton de réglage rapide pour la fonction qui vous permettra de charger un autre appareil lorsque vous les placez dos à dos. Appuyez simplement sur le bouton, puis placez l'autre appareil à l'arrière du Galaxy S20 que Samsung Buds+ ou un iPhone ou tout autre appareil Qi.

Activer une charge rapide : tête dans les paramètres > entretien de l'appareil > batterie > charge. Vous trouverez ici des bascules pour différents taux de charge.

Temps jusqu'à la pleine charge : le temps de charge s'affiche lorsqu'il est connecté à un chargeur. Regardez en bas de l'écran de verrouillage et dans l'écran d'état de la batterie. Si vous êtes en charge rapide, il le dira, et le temps estimé restant.

