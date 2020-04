Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La série Galaxy S20 de Samsung est là et elle est disponible dans un tas de couleurs différentes comme vous le souhaitez. Mais quel est le bon pour vous ?

Ici, nous allons vous dire ce qui est disponible et vous montrer des images des téléphones dans chaque couleur S20. Voici toutes les couleurs disponibles dans le monde, ainsi que celles qui sont disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Notez qu'il existe deux modèles pour chacun des S20 et S20+ - une version 4G et 5G de chacun. Le S20 Ultra est disponible en 5G seulement, mais il existe deux variantes de taille de stockage - 128 et 512 Go.

Vous pouvez consulter les prix les plus récents pour chaque modèle dans cette fonctionnalité : les offres Samsung Galaxy S20 et les prix.

Voici le S20 Ultra noir à côté d'un S20+ bleu et rose S20.

Voici le gris S20 Ultra à côté du même bleu S20+ et rose S20 de l'image ci-dessus afin que vous puissiez remarquer la différence entre le gris et le noir.

Voici un autre gris où vous pouvez vraiment voir le contraste entre le gris et le noir dans la publicité S20 Ultra.

Voici quelques photos que nous avons prises du bleu S20 - remarquez la finition nacrée.

Et voici le S20 en rose - remarquez encore une fois la finition nacrée qui a l'air superbe.

Le noir est assez sombre et, comme les téléphones Galaxy noirs brillants précédents, attirera sans doute beaucoup d'empreintes digitales. C'est certainement l'un des téléphones les plus difficiles à photographier ! Vous pouvez également le voir dans l'annonce S20 5G Ultra que nous avons incluse ci-dessus.

Et, enfin, découvrez le Galaxy Buds+ en bleu ! Ils ont l'air d'as. Et il y a une photo en blanc ci-dessous pour que vous puissiez les voir dans une couleur plus standard, aussi.