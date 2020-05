Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a lancé son deuxième téléphone pliable - le Galaxy Z Flip - le 11 février, mais quen est-il de la mise à jour du premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold?

Des rumeurs ont commencé à apparaître de plus en plus régulièrement à propos dune mise à jour du Galaxy Fold - qui, selon nous, pourrait sappeler soit le Galaxy Z Fold soit le Galaxy Fold 2. Il est également appelé Project Champ et Winner 2, donc il y a beaucoup de surnoms en jeu et il pourrait y avoir un certain nombre de versions différentes. Nous pensons que le Fold 2 portera le numéro de modèle SM-F916.

Voici ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Galaxy Fold 2.

Lancement rumeur mi-2020

Suggestion de lancement en juillet ou août, disponibilité en septembre

Pourrait être un peu moins cher que le Fold dorigine

Le Galaxy Fold a été initialement dévoilé au Mobile World Congress 2019, mais le Fold 2 devrait apparaître maintenant que la famille S20 et Z Flip ont été lancés, avec Q2 suggéré. Nous avons vu des dates de juillet suggérées et il a également été suggéré quil sera lancé avec la série Note 20 en août 2020, avec une disponibilité à partir de septembre.

Quant au prix, le prix indicatif a été suggéré comme 1780-1980 $, cherchant à le rendre un peu moins cher que le pli dorigine. On a également parlé dune édition spéciale Fold e et Fold, au prix denviron 1100 $, qui pourrait présenter une offre dentrée de gamme plutôt que la prime que nous attendons de la Fold 2.

Livré avec S Pen

Cadre en acier inoxydable, option céramique

Pourrait venir avec une option de couleur brune

Nous nous attendons à ce que Samsung sen tienne au pli vertical de style livre comme le Galaxy Fold original. Compte tenu de la conception plus large de ce téléphone-tablette, il y aurait peut-être de la place pour intégrer le S Pen, censé être inclus dans cette nouvelle version. Une fuite est allée jusquà dire que le Fold 2 sera essentiellement le Note 20 Ultra, nous le devinons en raison de son positionnement et de linclusion du S Pen.

Pas de modèle Galaxy Note Ultra, mais le Galaxy Fold 2 sera votre Ultra. #Galaxy Note - Ross Young (@DSCCRoss) 11 mai 2020

Les rumeurs de Max Weinbach suggèrent quil y aura une version en acier inoxydable et en céramique, nous supposons quil y aura également des versions en aluminium et en verre, juste pour garder le prix sous contrôle. On dit quil vient dans les couleurs bleu, argent, or, rose et noir, bien que nous ayons vu des fuites plus récentes disant quil viendra dans des couleurs noires ou brunes. Nous pensons que ce sera du cuivre ou du bronze plutôt que du brun sale.

Avec la suggestion que lencoche maladroite du Galaxy Fold dorigine pourrait être remplacée par une caméra intégrée, la conception pourrait être plus propre que la version actuelle.

Parler dun modèle Fold e dentrée de gamme a fait allusion à un modèle sans écran externe pour réduire le prix.

Écran AMOLED Infinity-V 7,7 pouces avec UTG attendu

Écran externe AMOLED Full HD + de 4,6 pouces?

Snapdragon 865 + 5G?

Les premiers rapports suggèrent que le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait venir avec un écran de 8 pouces; depuis lors, nous avons vu la mention dun écran de 7,7 pouces, tous deux plus grands que le 7,2 pouces dorigine. La taille de 7,7 pouces a été mentionnée à plusieurs reprises, ainsi que le nom Infinity-V. Avec 120 Hz sur la série Galaxy S20, il est également logique que cet affichage soit à 120 Hz.

Lorsque Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, lun des points intéressants était que Samsung a utilisé ce quil appelle Ultra Thin Glass pour protéger lécran. Cest toujours flexible, mais devrait être plus résistant aux dommages que le plastique, bien quil semble quil soit toujours recouvert dune couche de plastique sur le dessus. Il est parfaitement logique que cela apparaisse sur le Galaxy Fold 2.

Il a été peu question de laffichage externe, lun des négatifs du Fold original. La suggestion dun écran de 6,4 pouces qui remplit lextérieur sera la bienvenue, ajoutant à la convivialité de ce téléphone lorsquil est fermé. Parler dun Fold e pourrait signifier quil existe également un modèle sans écran externe.

Sur le plan matériel, il ny a pas eu de fuite. Nous nous attendions à ce que Samsung utilise du matériel de qualité phare, peut-être Qualcomm Snapdragon 865 et le conserve comme un téléphone 5G. Cependant, le Fold 2 commencera avec un stockage de 256 Go avec 512 Go en option.

Charge de caméra similaire à celle du Galaxy S20 +

Sous la caméra avant daffichage

Le Galaxy Fold dorigine avait beaucoup dappareils photo, mais il est clair que Samsung doit réduire lencoche de la caméra avant à lécran. Il y a eu la suggestion que Samsung pourrait utiliser une caméra sous-écran sur le Fold 2, ou à défaut, une caméra perforée comme la famille S20.

Un leaker fiable a suggéré que le Fold 2 aura la même configuration de caméra arrière que le Galaxy S20 + . Cela verrait un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo à zoom 30x de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, ainsi quun capteur DepthVision. Nous avons par la suite vu un ajustement de ces chiffres, suggérant un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels à la place.

Plus de fuites Galaxy Fold 2:

Appareil photo - Lappareil photo principal se compose dune triple configuration dappareil photo avec des objectifs 12MP / 16MP / 64MP avec une double stabilisation optique de limage par rapport à lannée dernière à 12/12 / 16MP. - Ross Young (@DSCCRoss) 27 avril 2020

Voici toutes les rumeurs et fuites apparues jusquà présent.

SamMobile a suggéré que le Fold 2 serait disponible en noir et marron.

Nous avons dabord entendu que Samsung vendrait une édition spéciale Fold à 1099 $ de Ross Young, maintenant Max Weinberg parle dun autre Galaxy Fold à 1100 $, ce qui pourrait être à peu près la même chose - une façon pour Samsung de vendre des composants plus anciens pour vider le stock avant le rafraîchissement complet du Fold 2.

Il y a une rumeur, et gardez à lesprit quil sagit dune rumeur, Samsung lancera un Galaxy Fold e pour 1100 $.



Ils travaillent également en libérant 3 plis. Deux avec du plastique, un avec UTG. Pourrait expliquer les noms de code Winner2 vs Champ. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 mai 2020

Plus de fuites sont apparues, suggérant que le Fold 2 aura des caméras supérieures à son prédécesseur, ainsi quun prix légèrement réduit.

Il y a beaucoup de fuites provenant de Ross Young sur Twitter, y compris une suggestion de prix.

Plus de fuites Galaxy Fold 2:

Prix - Entre 1780 $ et 1980 $. Puisquils cherchent à augmenter les volumes, nous pensons quil coûtera environ 100 $ de moins que lannée dernière à 1880 $ - 1895 $ malgré un affichage avant et principal plus grand / meilleur, une caméra plus haute résolution, le S-Pen et la 5G. - Ross Young (@DSCCRoss) 27 avril 2020

Après avoir vu un ensemble de rendus spéculatifs, nous en avons maintenant un autre , nous donnant une idée de ce à quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy Fold 2.

Ben Geskin a élaboré des images conceptuelles basées sur des rumeurs nous donnant une image de ce à quoi sattendre du Samsung Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy Fold 2 - Concept basé sur les fuites



Affichage principal: 7,7 "QXGA + 120 Hz AMOLED

Écran de couverture: 6,4 "FHD + Super AMOLED



Caméra Selfie 10MP (Couverture + Avant)

12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 64MP Telephoto + DepthVision Camera



Snapdragon 865 + 5G pic.twitter.com/u6CwOYJOKf - Ben Geskin (@BenGeskin) 17 février 2020

Des sources coréennes ont suggéré que Samsung allait utiliser la technologie de la caméra sous-écran dans le prochain Galaxy Fold 2, tandis quun leaker Samsung fiable a fourni une gamme de détials potentiels.

Galaxy Fold 2: la façade avant est dotée dun écran Infinity V. Le principal est soit perforateur ou sous la caméra daffichage. Nouvelle forme de SPen. Configuration de la caméra S20 +. Céramique et acier inoxydable. Viendra en bleu, argent, or, rose, noir. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 17 février 2020

Une fuite suggère que le prochain Galaxy Fold porte le nom de code Winner 2 et quil remplacera directement le Galaxy Fold.

Quelques détails se retrouvent dans une conversation de Ross Young, fondateur de DisplaySearch, sur Twitter.

Le verre ultra-mince (UTG) de Schott est alors leur meilleur espoir. Tout dabord sur Galaxy Z Flip. Puis sur Galaxy Fold 2 qui est maintenant connu sous le nom de Project Champ et devrait arriver en milieu dannée. Il se repliera à 7,7 "mais sera un peu plus cher que les clapets plus portables ... - Ross Young (@DSCCRoss) 29 janvier 2020

Détails sur le Fold 2 partagés par Max Weinbach sur Twitter, nous donnant quelques-unes des premières informations sur la mise à jour de Fold.

Je viens dapprendre que Samsung lancera probablement le véritable successeur du Galaxy Fold au deuxième trimestre de cette année.



Si jai conglomérat tous les différents rapports correctement, il devrait avoir un écran 8 ", un appareil photo 108MP, un verre ultra mince, SPen, Snapdragon 865 et 5G. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 24 janvier 2020

Bloomberg a rapporté une poignée de spécifications pour le Galaxy S20 et le Galaxy Fold - y compris quil pourrait avoir un capteur de 108 mégapixels.

Samsung prévoit dutiliser du verre ultra mince comme protection pour les téléphones pliants.

LetsGoDigital a découvert un brevet Samsung relatif au téléphone pliable et au S Pen, suggérant quun Galaxy Fold mis à jour pourrait prendre en charge le S Pen, un peu comme un remplacement de Note.

Un rapport du site dinformation coréen The Elec , a suggéré quun Galaxy Fold de deuxième génération ajouterait la prise en charge du S Pen et aurait un affichage plus grand.