(Pocket-lint) - Vous vous souvenez de lépoque où les SMS et Snake sur votre Nokia 3310 étaient deux des choses les plus excitantes quun téléphone pouvait gérer ? Nous aussi. Avance rapide de près de deux décennies et nous avons des scanners dempreintes digitales intégrés à lécran, des écrans sans lunette, des caméras sous-écran , ainsi quune toute autre approche des téléphones à glissière et à clapet.

Les téléphones à clapet étaient autrefois des appareils minces, compacts et articulés. Maintenant, les téléphones à clapet se sont transformés en téléphones pliables avec de véritables écrans pliables. Cela tend à apporter un potentiel de prix énormes, cependant, pour mettre la main sur une partie de la magie.

Voici les appareils à la pointe de la tendance des smartphones pliables.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 présente un design plus raffiné par rapport à ses prédécesseurs - le Galaxy Flip et le Galaxy Flip 5G - avec des caméras plus profilées à lextérieur et un écran externe plus grand.

Comme le Galaxy Z Fold 3, le Z Flip 3 ajoute une étanchéité et un cadre plus résistant. Lécran de couverture passe de 1,1 pouces à 1,9 pouces et lécran interne obtient également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les spécifications de lappareil photo sont les mêmes que celles du Z Flip 5G, tout comme les options de RAM et de stockage et la capacité de la batterie, mais le Z Flip 3 fonctionne sur le chipset Qualcomm Snapdragon 888 sur le Snapdragon 865+.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 succède au Galaxy Z Fold 2 un peu plus loin dans cette liste, offrant un design plus raffiné, un cadre plus résistant et une étanchéité .

Il offre les mêmes spécifications daffichage que son prédécesseur avec un écran externe de 6,23 pouces et un écran interne de 7,6 pouces, bien que lécran externe ait un taux de rafraîchissement de 120 Hz et que lécran interne dispose dune caméra sous-écran . Le Z Fold 3 est également compatible avec un stylet S Pen spécialement conçu.

Le matériel bénéficie également dune mise à niveau par rapport au Z Fold 2, le Z Fold 3 fonctionnant sur le chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage et une batterie de 4 400 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G

Le Z Flip et le Z Flip 5G de Samsung se replient horizontalement au milieu, un peu comme une version Samsung duMoto Razr . Ils ont été remplacés par le Z Flip 3 qui a un écran de couverture plus grand et un matériel amélioré, bien que le Z Flip 5G dorigine offre toujours dexcellentes spécifications et devrait être moins cher maintenant.

Alimenté par le Snapdragon 865+ de Qualcomm, le téléphone Z Flip 5G 256 Go est indéniablement premium et est disponible en options noir, or et violet.

La charnière est censée être bonne pour plus de 200 000 plis. Vous pouvez ouvrir la charnière sous différents angles, le contenu sadaptant à lappareil. Il mesure environ 90 mm sur 70 mm lorsquil est plié.

Motorola Razr 5G

Motorola, propriété de Lenovo, a littéralement transformé son téléphone à rabat Razr emblématique de 15 ans en un téléphone pliable, remplaçant le clavier numérique par un écran OLED flexible qui se replie en un presque carré lorsque vous fermez le téléphone, avec un deuxième écran Quick View sur le devant.

Lappareil dorigine a été dévoilé en novembre 2019, mais la société a depuis publié un modèle de deuxième génération dans le Razr 5G. Le Razr 5G est doté dune construction en verre et en acier inoxydable, dun scanner dempreintes digitales à larrière et dune épaisseur denviron 16 mm une fois plié. Lécran principal est de 6,2 pouces, fabriqué en plastique OLED afin quil puisse se plier, tandis que le deuxième écran à lavant est un panneau fixe de 2,7 pouces pour jeter un coup dœil aux notifications.

Sous le capot, vous trouverez un processeur Qualcomm Snapdragon 765, couplé à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 2800 mAh. Il y a un appareil photo de 48 mégapixels qui se transforme en appareil photo principal et selfie et il y a un appareil photo interne de 20 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Fold original a été officialisé en février 2019, après des années de rumeurs. Il a été remplacé par le Galaxy Z Fold 2 en 2020, et plus récemment, le Galaxy Z Fold 3 en 2021.

Le Z Fold 2 a une charnière verticale qui permet différents angles de vision. Il y a un grand écran de 6,2 pouces à lavant, tandis que le Fold 2 se déplie en une tablette de 7,6 pouces comme le modèle dorigine.

Le Galaxy Z Fold 2 a le chipset Qualcomm Snapdragon 865+ sous son capot, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a cinq caméras pour sassurer que chaque angle est couvert, tandis que le logiciel permet un multitâche à trois applications lorsquil est ouvert sur un écran plus grand.

Huawei Mate Xs

Huawei a volé la vedette au Mobile World Congress 2019 , dévoilant sa version dun téléphone pliable dans le Mate X. Il a depuis publié un modèle de deuxième génération de lappareil dans le Mate Xs.

Le Xs a son écran sur le pli extérieur - présenté comme un écran principal de 6,6 pouces et un écran allongé de 6,38 pouces à larrière. Dépliés, les deux se présentent sous la forme dune tablette de 8 pouces.

Le Mate Xs offre les mêmes spécifications, conception et affichage de lappareil photo que le Mate X dorigine, mais il a une charnière repensée, le chipset Kirin 990 plus récent, un prix légèrement plus élevé et aucun service Google.

Royole FlexPai 2

Royole a battu tout le monde au poing, annonçant le retour du premier smartphone disponible dans le commerce avec un écran flexible au CES 2019 dans le FlexPai. Il a maintenant publié le modèle de deuxième génération dans le FlexPai 2.

Le FlexPai 2 est fabriqué à partir de matériaux comme le métal liquide et un alliage aluminium-titane. Il a une charnière mise à jour et lécran - qui se plie verticalement comme le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Fold 3 - serait capable de résister à 1,8 million de plis.

Comme le FlexPai original, le FlexPai 2 passe dune tablette de 7,8 pouces à un smartphone en se pliant en deux. Il a toute la puissance dun smartphone phare typique avec le Qualcomm Snapdragon 865 sous le capot, couplé à une batterie de 4500mAh et une caméra arrière quadruple.

Velours LG

Le LG Velvet nest pas un appareil pliable, mais il possède un boîtier à double écran qui offre un deuxième écran de 6,8 pouces à côté de lécran principal de 6,8 pouces, ainsi quun autre écran externe de 2,8 pouces.

Létui Velvet ajoute du volume, étendant lappareil à un ordinateur portable de 14,4 mm dépaisseur et ajoutant plus de 70 % au poids du téléphone, le portant à 309 g. Ce nest pas non plus aussi sophistiqué que les vrais téléphones pliables, mais cest néanmoins une option intéressante.