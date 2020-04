Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung a fait un changement majeur lorsqu'il a lancé le Galaxy S8, en supprimant le bouton d'accueil physique. C'est la même chose sur le Galaxy S9,Galaxy S10, et maintenant le Galaxy S20 ce qui signifie que les captures d'écran sur un nouveau téléphone Samsung sont différentes des modèles plus anciens, comme le S7.

Vous avez un certain nombre d'options différentes quand il s'agit de prendre une capture d'écran, avec quelques ajouts Samsung pour le rendre plus utile que votre appareil Androidmoyen. Bien qu'il y ait eu un certain raffinement dans le S20, les principes sont fondamentalement les mêmes que sur les anciens appareils.

Voici comment faire une capture d'écran sur le nouveau Samsung Galaxy S20.

Samsung prend en charge la méthode Android classique de prendre une capture d'écran en utilisant des presses de bouton :

Assurez-vous que le contenu que vous souhaitez capturer est à l'écran. Appuyez simultanément sur le volume et sur le bouton de veille sur le côté droit. L' écran sera capturé, clignotant et sauvegardé dans l'album/dossier « screenshots » dans la galerie.

Notez que cela est différent du Galaxy S7et des appareils précédents qui ont utilisé une combinaison du bouton de veille et du bouton d'accueil.

La prochaine chose à savoir sur la capture d'écran sur le Galaxy S20 (et les modèles plus anciens) est que la capture intelligente - maintenant appelée barre d'outils de capture d'écran - fera beaucoup plus pour vous. C'est quelque chose de assez unique à Samsung et vous permet de faire instantanément des choses à votre capture d'écran, plutôt que d'avoir à aller l'ouvrir sur votre application de galerie.

Assurez-vous que la capture intelligente est activée dans les paramètres > Fonctionnalités avancées > Captures d'écran et enregistreur d'écran (il sera activé par défaut) Lorsque vous effectuez une capture d'écran (en utilisant des boutons ou un balayage de la paume, ci-dessous), vous obtiendrez des options supplémentaires en bas de la page dans une bannière (comme indiqué ci-dessus). Vous pouvez dessiner, recadrer ou partager, mais le plus utile est la capture de défilement, marquée par les flèches pointant vers le bas. Appuyez sur la capture de défilement pour inclure des parties de l'écran que vous pouvez voir, par exemple sur une longue page Web - c'est vraiment utile.

Une autre méthode que Samsung offre est celle qui a été sur les derniers appareils, en utilisant un geste. Voici comment le faire fonctionner.

Tête dans les paramètres > fonctions avancées > mouvements et gestes > balayage de la paume pour capturer. Assurez-vous que cette option est activée. Faites glisser le côté de votre main sur l'écran. Vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite, les deux fonctionnent. L' écran sera capturé, clignotant et sauvegardé dans l'album/dossier « screenshots » dans la galerie.

Notez que si vous avez maîtrisé le bouton en appuyant sur et que vous ne voulez pas faire glisser pour capturer, vous pouvez désactiver le balayage de la paume afin que cela ne se produise jamais.

Cette troisième méthode n'est pas une capture d'écran complète, mais c'est un moyen très utile de capturer les informations affichées à l'écran, en utilisant une fonctionnalité appelée smart select. Si vous avez déjà été utilisateur de Note, cela peut sembler familier.

Smart Select est un panneau de bord, vous pouvez y glisser à partir de l'écran de bord.