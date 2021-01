Événement Samsung Galaxy S21: Comment regarder Galaxy Unpacked en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung a été officiellement confirmé. Samsung accueille le premier Unpacked pour 2021 plus tôt dans lannée que précédemment et nous prévoyons lintroduction de la famille dappareils Galaxy S21.

Voici tout ce que vous devez savoir et à quoi vous attendre le jour du lancement.

Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le jeudi 14 janvier 2021. Lévénement est prévu à 10h00 HNE.

Voici les heures internationales pour votre référence:

San Francisco - 7h00 PST

New York - 10h00 HNE

Londres - 15h00 GMT

Berlin - 16h00 CET

Bombay - 20h30 IST

Tokyo - 00:00 JST, 15 janv.

Sydney - 02:00 AEDT, 15 janv.

Les événements précédents de Samsung Galaxy Unpacked étaient disponibles en direct sur YouTube et Samsung.com. Vous pourrez regarder en direct le déroulement de lévénement et nous ne manquerons pas dinclure le lien afin que vous puissiez suivre laction dès que nous la saurons.

Samsung a tendance à utiliser à la fois #SamsungEvent et #TheNextGalaxy pour ces événements de lancement et nous nous attendons à ce que Unpacked 2021 soit le même.

Il ny a pas eu de pénurie de fuites et de rumeurs sur les futurs appareils Galaxy S de Samsung. Lévénement principal sera le Samsung Galaxy S21 Ultra, pensé pour remplacer le S20 Ultra et sen tenir à la grosse charge de la caméra. Nous nous attendons à ce que ce soit lappareil haut de gamme de Samsung, en ajoutant la prise en charge du S Pen (bien que cela ne soit pas fourni avec lui) et en intégrant lExynos 2100 ou le Snapdragon 888.

Le Galaxy S21 Ultra devrait être rejoint par le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +. Cependant, contrairement aux années précédentes, on sattend à ce que ces appareils aient un prix un peu plus bas, conçu pour les rendre plus attrayants pour les acheteurs. Cela pourrait voir ces modèles passer à un dos en plastique, réduire les appareils photo (par rapport à lUltra) et avoir un écran plat plutôt que lécran incurvé de Samsung quil utilise depuis 5 ans. Cétait une décision prise par le Samsung Galaxy S20 FE en 2020 et pourrait être une formule gagnante pour les nouveaux combinés.

Un certain nombre de fuites suggèrent que Samsung va lancer un nouveau véritable casque sans fil. Après le succès relatif des Galaxy Buds Live, le nouveau Galaxy Buds Pro est une autre évolution qui semble plutôt plus conventionnelle. Vous pouvez vous attendre à une suppression active du bruit dans des têtes compactes avec des pointes en silicone.

On dirait que Samsung veut une part de la tarte Tile - et veut battre Apple au punch. On pense que les Samsung Galaxy SmartTags sont un tracker Bluetooth et offrent le même type de fonctionnalités que Tile - même si nous imaginons quils sintégreront à Samsung SmartThings.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.