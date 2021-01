Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung continue dêtre lun des fabricants de téléphones les plus populaires au monde et avec raison. Les smartphones phares de la société Galaxy S offrent souvent les meilleures technologies, des conceptions innovantes et des fonctionnalités faciles à utiliser que les utilisateurs adorent.

Les Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra ont été lancés en tant que téléphones phares de Samsung 2021, remplaçant les modèles S20 de lannée précédente.

Alors venez avec nous pour un voyage dans le passé et voyez comment Samsung a changé ses appareils dans notre histoire du Galaxy S.

Sorti pour la première fois en juin 2010, le Samsung Galaxy S fonctionnait sous Android 2.1 et disposait dun écran Super AMOLED 800 x 480. Il disposait également dun processeur monocœur de 1 GHz et de 0,5 Go de RAM.

La caméra arrière était de 5 mégapixels, tandis que lavant nétait que de 0,3 mégapixels. Ce qui sest vraiment démarqué, cest la personnalisation dAndroid. Bien que nous ayons vu certains TouchWiz sur dautres appareils, nous avons eu limpression que cela fonctionnait sur le Galaxy S.

Test du Samsung Galaxy S

Également connu sous le nom de Samsung Galaxy S II , le téléphone rafraîchi est sorti en avril 2011 et arborait un écran 800 x 480 similaire à celui de son prédécesseur. Le processeur a eu une bosse jusquà dual-core et 1,2 GHz, et il y avait 0,75 Go de RAM.

La caméra arrière était de 8 mégapixels cette fois, avec une caméra frontale de 2 mégapixels. Samsung a adopté les widgets avec le Galaxy S II, ce que son rival HTC poussait vraiment.

Test du Samsung Galaxy S2

Toujours fidèle aux chiffres romains, donc techniquement connu sous le nom de Samsung Galaxy S III, ce modèle est sorti en mai 2012 et a été le premier de la série à disposer dun écran HD. Sa résolution de 1280 x 720 était assez révolutionnaire à lépoque. Il arborait également Android 4.0 Ice Cream Sandwich .

Il y avait un processeur quad-core 1,4 GHz avec 1 Go de RAM au lancement, bien que Samsung soit bloqué avec une caméra arrière de 8 mégapixels. Il était légèrement plus sculpté que le téléphone précédent et on avait limpression que Samsung voulait pousser le design un peu plus fort.

Test du Samsung Galaxy S3

Sorti en avril 2013 et abandonnant les chiffres romains que personne nutilisait de toute façon pour se référer aux téléphones Galaxy, le S4 avait un écran Full HD de 5 pouces. Il a également augmenté la puissance de traitement à une puce quad-core de 1,9 GHz, avec 2 Go de RAM.

La caméra arrière avait également une bosse, jusquà 13 mégapixels. Le sens du design que nous avions eu avec le S3 est vraiment venu ici: le Galaxy S4 était un super téléphone, il avait juste lair et se sentait bien.

Test du Samsung Galaxy S4

Arrivé en avril 2014, le S5 avait également un écran Full HD, mais il était légèrement plus grand, mesurant 5,1 pouces (un modèle LTE-A a finalement augmenté ce chiffre à 2560 x 1440).

Il y avait un processeur quad-core 2,5 GHz à bord, avec 2 Go de RAM. Et la caméra arrière a de nouveau été améliorée, en un module de 16 mégapixels. Mais la chose la plus intéressante à propos du Galaxy S5 était autour de larrière, avec une texture comme un plâtre collant. Samsung utilisait encore des dos en plastique amovibles à cette époque.

La gamme Galaxy S davril 2015 a été la première à proposer deux appareils distincts en même temps. Le Galaxy S6 plus standard présentait un écran plat Super AMOLED Quad HD 2560 x 1440, mesurant 5,1 pouces, tandis que Samsung a adopté des bords incurvés, ce qui a donné le bord du Galaxy S6 (ci-dessous) et le bord S6 +. Ce fut un moment déterminant pour la série Galaxy S, quelque chose qui se poursuit par la suite.

Il fonctionnait sur un processeur octa-core fabriqué par Samsung, avait 3 Go de RAM et une caméra arrière de 16 mégapixels capable denregistrer des images Ultra HD. Un appareil photo de 5 mégapixels a été adopté pour lavant.

Comme son compagnon stable également sorti en avril 2015, le bord du Galaxy S6 était doté dun écran Quad HD de 5,1 pouces, dun processeur octa-core, de 3 Go de RAM, dune caméra arrière de 16 mégapixels et dune caméra frontale de 5 mégapixels.

Là où cela différait, cest que les côtés de lécran sont incurvés et senroulent pour donner lillusion de labsence de lunette - une alternative radicale à lépoque.

Le Galaxy S7 a été annoncé en février 2016 et est livré avec un écran QHD de 5,1 pouces (2560 x 1440).

Comme le S6 avant lui, il sagissait de la version à écran plat de deux combinés, mais il a ajouté un appareil photo à double pixel de 12 mégapixels pour une meilleure photographie en basse lumière et un processeur octa-core plus rapide.

Samsung Pay était activé sur le téléphone, ce qui pouvait fonctionner via les systèmes NFC et à bande magnétique.

Le Galaxy S7 edge était un véritable téléphone phare à tous égards. Il a également été annoncé en février 2016 et son écran QHD à double bord de 5,5 pouces était tout simplement superbe.

Toutes les mêmes caractéristiques que le S7 étaient à bord et le design était un peu plus rond que le bord S6 qui la précédé.

Le Samsung Galaxy S8 a été le premier à présenter lécran Infinity, qui faisait référence au fait quil avait un écran bord à bord avec pratiquement aucun cadre en haut et en bas. Le scanner dempreintes digitales a été déplacé vers larrière, mais la réduction de ces lunettes est ce qui sest vraiment démarqué.

Bien quil y ait également une deuxième variante dans le S8 + , qui est livré avec un écran plus grand et une meilleure batterie, mais le Galaxy S8 standard est livré avec des bords incurvés en standard.

En surface, le S9 ressemblait beaucoup au S8 de 2017. Le téléphone offrait toujours ce design de bord incurvé et était livré avec une taille décran OLED de 5,8 pouces et était encore une fois étanche.

Le Galaxy S9 propose également des emoji AR , qui permettent au téléphone de créer un avatar 3D en scannant votre visage et en créant une gamme demoji personnalisés pour vous. Ceux-ci pourraient être utilisés lors de la discussion dans WhatsApp ou Facebook Messenger, par exemple, plutôt que dutiliser des emoji de base.

Le Samsung Galaxy S9 + a également été lancé aux côtés du S9, offrant un appareil photo principal à double ouverture qui était une avancée par rapport à lannée précédente.

Le Samsung Galaxy S10 a été lancé aux côtés du plus grand S10 + , du S10e plus abordable et d un modèle compatible 5G .

Le produit phare 2019 de Samsung présentait beaucoup des mêmes facettes de conception que nous avons appris à connaître et à aimer. Il y a également eu quelques améliorations avec ce modèle qui incluaient des concepts de pointe, comme le capteur dempreintes digitales UltraSonic.

Un système à trois caméras, des suggestions de caméras automatiques intelligentes et une charge inversée sans fil en ont également fait un autre produit phare à battre. Il avait également une caméra perforée à lavant.

Le téléphone phare de Samsung pour 2020 est le Samsung Galaxy S20 . Il existe également plus de variantes premium dans le S20 + et le S20 Ultra (ci-dessous).

Le combiné standard pousse le concept Infinity Display plus loin - en éliminant presque complètement la lunette. Il place également la caméra frontale perforée au centre. Les tailles décran des S20 et S20 + sont respectivement de 6,2 et 6,7 pouces, avec des résolutions Quad HD + (3200 x 1440). Ils ont également des scanners dempreintes digitales intégrés, comme leurs prédécesseurs S10.

Peut-être que le plus grand saut de génération vient avec laugmentation jusquà un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour chaque écran, avec des caméras à triple objectif sur les deux, le S20 + recevant également une caméra Time-of-Flight. Les deux téléphones sont compatibles 5G, avec une version 4G du S20 également disponible.

Papa de la gamme 2020, le Samsung Galaxy S20 Ultra dispose dun écran gigantesque - 6,9 pouces, Quad HD + (3200 x 1440) et 120 Hz - mais on se souviendra peut-être mieux en termes de conception de son énorme appareil photo à larrière. .

En plus dun capteur de temps de vol, lUltra sports 108 mégapixels principal, 48 mégapixels 10x téléobjectif et 12 mégapixels ultra larges. Il est également capable dun «zoom spatial» jusquà 100x pour des photographies à longue distance époustouflantes. Assurez-vous simplement demporter un trépied.

Le Samsung Galaxy S21 et le plus grand S21 + prennent la gamme de téléphones phares dans une direction légèrement différente. Bien quils soient un peu moins chers que le prix de lancement des modèles S20 en 2020, il y a eu quelques mouvements, réduisant laffichage à 1080p uniquement et passant à un dos en plastique plutôt que du verre à larrière.

Mais ce sont toujours des appareils de niveau phare puissants, avec une disposition à trois caméras et offrant des taux de rafraîchissement adaptatifs pour cet écran, donc bien quil ne sagisse que de 1080p, il offrira 120 Hz. Mais en descendant légèrement en position, cela signifie que le S21 Ultra est le produit phare clair de Samsung en 2021.

Alors que la majeure partie de lattention sera portée sur lénorme appareil photo à larrière, Samsung a tenté de déplacer le sujet de la conversation vers la finition Phantom Black du S21 Ultra. Cest un look et une sensation haut de gamme pour le meilleur téléphone de Samsung. Avec la légère baisse des modèles S21, laccent est renouvelé sur ce que propose le S21 Ultra, avec une chance daméliorer les domaines qui ont échoué dans le S20 Ultra.

Une nouvelle technologie daffichage et une refonte des caméras à larrière en font un ensemble plus attrayant, Samsung cherchant à se réaffirmer en tant que téléphone phare à convoiter.

Écrit par Rik Henderson et Max Langridge. Édité par Chris Hall.