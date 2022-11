Le prix et les caractéristiques du Realme 10 5G sont révélés avant son lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Realme a pris de l'avance sur sa prochaine annonce du 17 novembre et a annoncé le Realme 10 5G. Non seulement il l'a annoncé, mais il l'a aussi sorti.

Dans la foulée de l'annonce du Realme 10 standard, la société a dévoilé le modèle amélioré. Le Realme 10 5G est maintenant officiel, et ceux qui cherchent à s'en procurer un peuvent déjà passer commande.

Confirmé discrètement avant les annonces du Realme 10 Pro et du Realme 10 Pro+ la semaine prochaine, le nouveau modèle est équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+. Il y a un support pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz, tandis qu'un trou de caméra en goutte d'eau abrite un tireur de selfie de 8 mégapixels.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

À l'arrière, nous avons une caméra principale de 50 mégapixels associée à une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également un capteur de profondeur.

En ce qui concerne l'intérieur, Realme a opté pour une puce MediaTek Dimensity 700 et une batterie de 5 000 mAh. La biométrie est assurée par le scanner d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Les options de couleur comprennent seulement les deux - noir et or.

Quant au prix, le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 1 299 CNY (182 $/179 €/155 £), et le modèle avec 2 Go de RAM supplémentaires coûte 1 599 CNY (225 $/218 €/191 £). Il n'y a aucun mot sur un quelconque lancement international pour le moment, donc la seule façon de mettre la main sur l'un d'entre eux aujourd'hui est via le site Web chinois de Realme.

Écrit par Oliver Haslam.