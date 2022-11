Le Realme 10 Pro+ est dévoilé avant son annonce imminente.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous nous attendons à ce que le Realme 10 Pro+ soit annoncé le 17 novembre 2022. Mais le téléphone phare a déjà brisé la couverture dans un nouveau cliché promo.

Realme a déjà annoncé le Realme 10 mais c'est sur le haut de gamme 10 Pro+ que toute l'action est attendue. Il est à quelques jours de son annonce, mais Realme a partagé un autre teaser - cette fois de l'arrière de l'appareil. Et c'est un coup d'éclat.

La nouvelle image montre quelqu'un qui tient le nouveau téléphone en l'air, ce qui nous donne une belle vue sur une finition multicolore plutôt fantaisiste. Elle passe du violet au vert, au bleu et vice-versa, et elle est magnifique. Nous ne savons pas si ce sera la seule couleur disponible. Mais nous savons que c'est celle qu'il faut choisir dans tous les cas.

Un autre point à noter est les deux grands trous de caméra à l'arrière de cette chose. Bien que cela puisse donner l'impression qu'il n'y a que deux caméras, ce n'est pas vraiment le cas. On nous a dit qu'il fallait s'attendre à une caméra principale de 108 mégapixels, rejointe par une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra auxiliaire de 2 mégapixels qui gérera probablement les données de profondeur. C'est un look soigné, et qui est meilleur que l'habituel plateau d'appareil photo que nous avons l'habitude de voir. iPhone 14 Pro, nous vous regardons.

Parmi les autres caractéristiques que nous attendons déjà, citons un écran FHD+ de 6,7 pouces avec un affichage incurvé, tandis que l'arrière de l'appareil semble également être légèrement incurvé.

Nous découvrirons tout ce qu'il y a à savoir sur le Realme 10 Pro+ assez tôt, mais pour l'instant, fixons cette finition multicolore et attendons.

Écrit par Oliver Haslam.